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3 червня • оновлено в 16:03
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ВООЗ попередила про загрозу "руйнівної" другої хвилі коронавірусу

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Масове зняття карантинних обмежень у багатьох країнах може призвести до виникнення другої хвилі коронавірусу COVID-19.

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Тому вкрай важливо припиняти будь-які сплески небезпечної інфекції для недопущення розвитку такого сценарію. Про це 2 червня заявив на брифінгу директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Друга хвиля не є неминучою, проте набагато більше число країн знімає обмеження. Є явна загроза повторного сплеску інфекції COVID-19. Якщо не припиняти ці сплески, то друга хвиля може настати, і вона може стати дуже руйнівною", – попередив він.

Коронавірус

Коронавірус

Разом з тим, Клюге визнав, що зараз ситуація з поширенням пандемії виглядає краще, ніж на початку 2020 року. Однак, нагадав регіональний директор ВООЗ у Європі, у людства як і раніше немає ні вакцини, ні лікування недуги.

У свою чергу старша фахівчиня з питань надзвичайних ситуацій Європейського регіонального бюро ВООЗ Катрін Смолвуд підкреслила, що ще жодна з європейських країн не набула імунітету до коронавірусу.

"Більшість країн європейського регіону досі констатують нові випадки коронавірусу. Можемо сказати, що немає жодної країни, яку можна було б оголосити такою, що має імунітет тут", – зазначила вона.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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