ВООЗ попередила про нову загрозу: в Конго зафіксували спалах Еболи

На заході Демократичної Республіки Конго зафіксований спалах лихоманки Ебола.

Про це в своєму Twitter заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. За його словами, в районі міста Мбандака зафіксовано вже 6 випадків захворювання, з яких 4 закінчилися летальним результатом.

"Країна вже знаходиться на фінальній стадії боротьби з Еболою в східній частині, а також з COVID-19 і з найбільшим в світі спалахом кору", – зазначив Тедрос Аданом Гебрейесус.

Він також додав, що співробітники ВООЗ вже знаходяться в Мбандаці і надають допомогу в боротьбі з новим спалахом Еболи.

"Цей спалах є нагадуванням про те, що COVID-19 – не єдина загроза здоров'ю людей", – зазначив глава ВООЗ.

Епідемія Еболи в ДРК почалася ще влітку 2018 року. За цей час вона забрала життя понад дві тисячі осіб.

У Конго зафіксували спалах Ебола

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські вчені зупинили клінічні випробування ремдесівіра (ліки від Еболи) в якості препарату для боротьби з COVID-19.