ВООЗ попередила про нову загрозу: в Конго зафіксували спалах Еболи

На заході Демократичної Республіки Конго зафіксований спалах лихоманки Ебола.

Про це в своєму Twitter заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. За його словами, в районі міста Мбандака зафіксовано вже 6 випадків захворювання, з яких 4 закінчилися летальним результатом.

"Країна вже знаходиться на фінальній стадії боротьби з Еболою в східній частині, а також з COVID-19 і з найбільшим в світі спалахом кору", – зазначив Тедрос Аданом Гебрейесус.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC , # COVID19 & the world's largest measles outbreak.