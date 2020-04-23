Людство може зіткнутися зі спалахами інфекційних захворювань, таких як кір і поліомієліт, через збої в роботі служб вакцинації внаслідок пандемії коронавірусу.

Про це йдеться на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Там відзначили, що коли служби імунізації переривають роботу, навіть протягом коротких періодів під час надзвичайних ситуацій, зростає ризик спалахів захворювань, які можна попередити за допомогою вакцин.

У ВООЗ нагадали, що в 2019 році спалах кору в Демократичній Республіці Конго забрала життя понад 6 тисяч осіб. Ситуація з летальними наслідками показує, наскільки важливо проводити імунізацію навіть під час НС. Спалахи інфекційних захворювань поряд з COVID-19 завдадуть серйозного удару по системам охорони здоров'я країн, вважають у ВООЗ.

"Спалахи хвороб не повинні залишатися загрозою, коли є безпечні й ефективні вакцини. Інфекційні хвороби отримають повсюдне поширення без вакцинації",– зазначив гендиректор ВООЗ Тедроса Адха Гебреєсус.

Він зазначив, що ВООЗ працює з партнерами по всьому світу, щоб прискорити дослідження і розробку безпечної та ефективної вакцини проти COVID-19 і забезпечити рівний доступ до неї для мільярдів людей.

"Але навіть прискорений процес розробки вакцини проти COVID-19 займе час. Запобіжні заходи щодо інфекційних захворювань потрібні при цьому зараз", – пояснив керівник ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава ВООЗ попередив про те, що людство ще чекають непрості випробування, пов'язані з пандемією коронавіруса COVID-19.