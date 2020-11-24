ВООЗ побачила "світло в кінці тунелю" боротьбі з COVID-19

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що після ефективних результатів застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу (COVID-19) з'явилася реальна можливість покінчити з пандемією.

Про це на пресконференції в Женеві (Швейцарія) повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає DW .

"В результаті останніх позитивних даних про випробування вакцин, світло в кінці цього довгого темного тунелю стає все яскравіше. Зараз є реальна надія, що вакцини – разом з прийнятими заходами в області охорони здоров'я – допоможуть покласти край пандемії COVID-19", – сказав він.

Також Гебреіесус закликав розвинені країни виділяти більше грошей на боротьбу з хворобою.

"Це не акт благодійності. А найшвидший і найраціональніший спосіб покласти край пандемії COVID-19 і стимулювати розвиток світової економіки", – пояснив глава ВООЗ.

Гебреіесус додав, що на реалізацію заходів по боротьбі з COVID-19 тільки в 2020 році потрібно 4,3 млрд доларів. А на закупівлю вакцин, тестів і медикаментів вже в 2021 році знадобиться ще 23,8 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тедрос Гебреіесус заявив, що пандемія коронавірусу вийшла за рамки звичайної надзвичайної ситуації.

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