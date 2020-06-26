ВООЗ: під час другої хвилі пандемії COVID-19 можуть загинути мільйони

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що якщо в світі почнеться друга хвиля пандемії COVID-19, то можуть загинути мільйони людей.

Як повідомляє CNN, про це повідомив доктор Раньєрі Герра, помічник Генерального директора ВООЗ зі стратегічних питань. За його словами, точно так само сталося під час епідемії іспанського грипу в 1920-х роках.

"Це можна порівняти з іспанським грипом, який поводився точно так само, як і COVID-19: він пішов на спад влітку, але посилився в вересні і жовтні, через що під час другої хвилі загинули 50 мільйонів осіб", – заявив він.

Він також додав, що нинішня пандемія йде так, як і припускали в ВООЗ і зараз потрібно уважно регулювати питання поновлення переміщень між країнами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, друга хвиля пандемії COVID-19 у разі істотного масового ослаблення карантину може початися вже в кінці серпня або на початку вересня поточного року.