ВООЗ назвала "рушійну силу" коронавірусу

Стрімке поширення коронавірусу спровоковано людьми у віці 20-40 років, багато з яких не знали, що інфіковані.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) 18 серпня, зазначивши, що така тенденція викликає занепокоєння, пише Reuters.

Експерти ВООЗ підкреслили, що за останній місяць частка молодих людей серед інфікованих у всьому світі зросла, що створило ризики для вразливих категорій населення, зокрема й літніх та хворих осіб у густонаселених районах зі слабкими медичним обслуговуванням.

"Епідемія міняється. Люди у віці від 20 до 30 і 40 років дедалі частіше стають рушійною силою розповсюдження. Багато хто навіть не підозрює, що інфікований. Це збільшує ризик вторинних ефектів для більш вразливих", – сказав регіональний директор ВООЗ у країнах західної частини Тихого океану Такеші Касаї.

Ще одним приводом для занепокоєння, за його словами, є сплеск інфекції в країнах, які, як вважалося, контролювали вірус. Як приклад представник ВООЗ назвав В'єтнам, де донедавна вірус не передавався в середині країни протягом трьох місяців.

"Те, що ми спостерігаємо, – це не просто відродження. Ми вважаємо, що це сигнал про те, що ми вступили в нову фазу пандемії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні", – попередив Касаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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