ВООЗ назвала причину сплеску COVID-19 в Європі

Борис Бондар Світ 17:55, 22.07.2020 Оновлено: 17:55, 22.07.2020

Збільшення в останні тижні випадків зараження коронавірусом в ряді країн Європи викликано недотриманням фізичної дистанції між людьми.

Про це повідомила в коментарі ТАСС в середу, 22 липня, офіційна представнця Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сара Тайлер. Вона зазначила, що "боротьба з пандемією – це марафон, а не спринт".

"Випадки коронавіруса знову ростуть в деяких державах регіону внаслідок зрушень в заходах фізичного дистанціювання", – зазначила Тайлер.

За її словами, ситуація продовжить еволюціонувати в найближчі місяці.

"Там, де з'являються нові вогнища, їх необхідно брати під контроль шляхом швидких і цілеспрямованих дій", – підкреслила представниця ВООЗ.

За її словами, ризик повторної появи і активізації хвороби зберігається, і це вимагатиме "суворого застосування заходів у сфері громадської охорони здоров'я, оскільки вірус циркулює між країнами і всередині них".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ заявили, що карантинні обмеження можуть допомогти зменшити кількість випадків передачі коронавірусної інфекції, але не зупинять пандемію.

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