ВООЗ назвала нову небезпеку коронавірусу: можуть заразитися до 1,8 млрд людей

Всесвітня організація охорони здоров'я та ЮНІСЕФ прогнозує, що коронавірусом можуть заразитися близько 1,8 млрд співробітників і пацієнтів лікарень, які не забезпечені базовим водопостачанням.

Про це йдеться в доповіді "Спочатку головне: загальний доступ до послуг водопостачання, санітарії та гігієни в установах охорони здоров'я для забезпечення безпечної та якісної допомоги", яку оприлюднено на сайті ВООЗ 14 грудня.

За словами гендиректора організації Тедроса Аданома Гебреєсуса, в цій сфері серйозні проблеми найбільше стосуються найменш розвинених країн. За даними авторів доповіді, йдеться про 47 держав.

"Відвідуючи установи, в яких немає чистої води, безпечних туалетів і навіть мила, медичні працівники і люди, які потребують лікування, піддають своє життя небезпеці. Так було, зрозуміло, і до пандемії COVID-19, проте цього року подібні прояви нерівності стало неможливо ігнорувати", – додала директорка-виконавець ЮНІСЕФ Хенріетта Фор.

У доповіді наголошується, що ситуацію можна виправити. Устаткування для забезпечення водою лікарень обійдеться приблизно в 1 долар на душу населення, а його обслуговування коштуватиме всього 20 центів.

"Зміцнення гігієни в установах охорони здоров'я є однією з найбільш економічно ефективних заходів боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Це знижує витрати на охорону здоров'я за рахунок скорочення поширеності внутрішньолікарняних інфекцій (які потребують дорогого лікування). Він економить час медичного персоналу, якому не доводиться шукати джерела води для миття рук. Поліпшення заходів гігієни також підвищує звертання до медичних установ. У підсумку кожен вкладений долар приносить віддачу в розмірі 1,5 доларів", – пояснили автори.

Вони назвали чотири основні рекомендації, як вирішити проблему:

здійснювати економічно обгрунтовані і забезпечені необхідним фінансуванням національні дорожні карти;

відслідковувати і регулярно аналізувати хід вдосконалення систем водопостачання, практики й умов, що сприяють їх застосуванню;

розширювати можливості працівників охорони здоров'я з підтримки систем водопостачання в належному стані, а також вести роз'яснювальну роботу, зокрема щодо дотримання правил гігієни;

забезпечити облік систем водопостачання під час регулярного планування, складання бюджетів і розробки програм у секторі охорони здоров'я, зокрема в межах зусиль із надання якісних послуг під час боротьби з COVID-19 і відновлення після пандемії.

У доповіді були використані статистичні дані з 760 тисяч лікарень у 165 країнах світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ООН висловили побоювання, що пандемія коронавірусу може призвести до "втраченого покоління". Вона загрожує завдати незворотної шкоди освіті, харчуванню та благополуччю дітей.