ВООЗ назвала країну-приклад боротьби з коронавірусом

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедром Адханом Гебрейесус закликав країни брати приклад із Нової Зеландії в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це він заявив у понеділок, 10 серпня, на брифінгу, назвавши ще низку країн, яким вдалося припинити поширення COVID-19 на ранній стадії.

"Деякі країни в регіоні річки Меконг, Нова Зеландія, Руанда і багато острівних держав у Карибському морі і Тихому океані змогли припинити вірус на ранньому етапі", – сказав Гебрейесус.

Водночас він відзначив особливі досягнення Нової Зеландії.

"Нова Зеландія – це приклад для всього світу. На вихідних прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн відзначила 100 днів без виявлення нових "неімпортований" випадків зараження всередині країни", – зазначив він.

Також Гебрейесус закликав світових лідерів "діяти", а громадян дотримуватися всіх карантинних правил, із метою "придушити" вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 10 серпня, коронавірусом у світі заразилися понад 20 млн осіб. Найбільше хворих COVID-19 учора зафіксували в Індії – 62 тис., у США – 47 тис., а також у Бразилії – 22 тис.