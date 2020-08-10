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ВООЗ назвала країну-приклад боротьби з коронавірусом

Марина Погорілко
Марина Погорілко
Світ
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ВООЗ назвала Нову Зеландію прикладом для всіх країн

ВООЗ назвала Нову Зеландію прикладом для всіх країн.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедром Адханом Гебрейесус закликав країни брати приклад із Нової Зеландії в боротьбі з поширенням коронавірусу.

Про це він заявив у понеділок, 10 серпня, на брифінгу, назвавши ще низку країн, яким вдалося припинити поширення COVID-19 на ранній стадії.

"Деякі країни в регіоні річки Меконг, Нова Зеландія, Руанда і багато острівних держав у Карибському морі і Тихому океані змогли припинити вірус на ранньому етапі", – сказав Гебрейесус.

Водночас він відзначив особливі досягнення Нової Зеландії.

"Нова Зеландія – це приклад для всього світу. На вихідних прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн відзначила 100 днів без виявлення нових "неімпортований" випадків зараження всередині країни", – зазначив він.

Також Гебрейесус закликав світових лідерів "діяти", а громадян дотримуватися всіх карантинних правил, із метою "придушити" вірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 10 серпня, коронавірусом у світі заразилися понад 20 млн осіб. Найбільше хворих COVID-19 учора зафіксували в Індії – 62 тис., у США – 47 тис., а також у Бразилії – 22 тис.

Нова ЗеландіяКоронавірусВсесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)Тедрос Аданом Гебреєсус
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