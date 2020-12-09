ВООЗ назвала 10 найбільш смертоносних хвороб за 20 років

Юрій Сергієнко Світ 21:19, 9.12.2020 Оновлено: 21:34, 9.12.2020

Протягом останніх 20 років люди частіше помирають від неінфекційних хвороб: серцево-судинних, діабету й раку. Вони становлять 7 із 10 основних причин летальних випадків.

Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я за підсумками проведеного дослідження, яке охоплює 2000-2019 роки, повідомляється на сайті ВООЗ.

В організації наголосили, що в 2000 році в десятці причин смертності було всього чотири захворювання, які не передаються контактним шляхом.

Список 10 хвороб, від яких люди вмирали найчастіше в 2019 році:

  • ішемічна хвороба серця;

  • інсульт;

  • хронічна обструктивна хвороба легенів;

  • інфекції нижніх дихальних шляхів (інфекційне захворювання);

  • неонатальні захворювання (інфекційне захворювання);

  • ракові захворювання трахеї, бронхів і легенів;

  • хвороба Альцгеймера та інші форми деменції;

  • діарея (інфекційне захворювання);

  • цукровий діабет;

  • хвороби нирок.

У ВООЗ наголосили, що знизити кількість смертей від таких хвороб допоможуть рання діагностика і профілактика.

За словами голови організації Тедроса Аданома Гебреєсуса, дослідження свідчить про потребу радикально поліпшити систему первинної медичної допомоги.

"Вона (система первинної допомоги) становить основу всього – від боротьби з неінфекційними хворобами до роботи в умовах глобальної пандемії", – зауважив він.

Також у дослідженні зазначається, що порівняно з 2000 роком середня тривалість життя зросла на 6 років і становить 73 роки (20 років тому близько 67 років). Однак тільки п'ять із шести додаткових років люди проводять у здоровому стані.

Також наголошується, що дані зібрали до пандемії коронавірусу і не враховують його впливу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після ефективних результатів застосування нових експериментальних вакцин проти коронавірусу у ВООЗ заявили про реальну можливість покінчити з пандемією.

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