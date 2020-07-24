ВООЗ дала тривожний прогноз щодо пандемії COVID-19: статистика на 24 липня. Постійно оновлюється

Станом на п'ятницю, 24 липня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 15,6 млн осіб. За минулу добу було виявлено 276 тис. нових інфікованих.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус заявив, що зміни через пандемію COVID-19 виявилися настільки масштабними, що повернутися до "старої нормальності" вже не можна. Він зазначив, що прийняття рішень про те, щоб кудись піти стало "питанням життя і смерті".

OBOZREVATEL безперервно стежить за розвитком подій в Україні та світі.

Коронавірусом заразилися понад 15,6 млн осіб в світі (worldometers.info)

Антирейтинг країн щодо захворюваності коронавірусом (worldometers.info)

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

COVID-19 в Україні заразилася 61 851 особа. Помер 1 551 пацієнт, одужали – 34 000.

Країнами-лідерами за кількістю заражених є США (більше 4,1 млн), Бразилія (понад 2,2 млн) та Індія (більше 1,2 млн).

Вчені з Колумбійського університету в Нью-Йорку (США) заявили про створення нового препарату, який може допомогти в боротьбі з коронавірусом.

Антирейтинг областей України щодо захворюваності коронавірусом (сovid19.rnbo.gov.ua)

Карта поширення коронавірусу в Україні (сovid19.rnbo.gov.ua)

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