ВООЗ дала прогноз, коли закінчиться пандемія COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається на завершення пандемії коронавірусу менш ніж за два роки.

Глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус в ході брифінгу зазначив, що стільки ж тривала пандемія іспанського грипу, що спалахнула в 1918 році, передає Sky News.

Він зазначив, що COVID-19 може поширюватися швидше, однак "у нас є технології і знання, щоб зупинити його".

Гебрейесус додав, що в багатьох країнах знизилася динаміка захворюваності, проте "прогрес не говорить про перемогу".

Гебрейесус також вважає, що винаходу вакцини від коронавірусу мало, щоб остаточно подолати пандемію. Він додав, що "ми повинні вносити корективи в повсякденне життя, щоб убезпечити себе та інших".

Як писав OBOZREVATEL, ВООЗ раніше заявила про відсутність необхідності повторного карантину для боротьби з COVID-19. Фахівці впевнені що "лютий не повториться", оскільки країни краще підготовлені.