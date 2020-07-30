ВООЗ дала невтішний прогноз щодо імунітету до коронавірусу

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я не знають, скільки жителів Землі повинні перехворіти на COVID-19, щоб можна було говорити про наявність у людства колективного імунітету проти цього захворювання.

Є припущення, що це трапиться ще не скоро, заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я Майкл Райан. Його брифінг транслювався 29 липня на сторінці організації в Twitter.

"Більшість вчених вважають, що це десь між 60% і 80%. Інші кажуть, що ця частка може бути меншою". Якою б не була це кількість, ми не близькі до нього. Це означає, що цей вірус ще довго буде палити наше суспільство, перш ніж ми досягнемо цього (рівня імунітету)", – пояснив він.

За словами Райана, сама ідея про те, що мета в боротьбі з коронавірусом може полягати в досягненні колективного імунітету, "певною мірою суперечить контролю над хворобою".

"Щоб отримати імунітет у 70%, ми мали б дозволити вірусу розповсюджуватися... І що б ми тоді побачили? Переповнені лікарні, багато померлих людей", – підкреслив представник ВООЗ.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров'я Майкл Райан (Twitter World Health Organization)

Він також зазначив, що нерідко люди, які перехворіли на коронавірус, після одужання продовжують почуватися погано. До того ж стосується це не тільки літніх пацієнтів, а й молоді, яка, здавалося б, переносить хворобу легко.

"Ми бачили значні довгострокові наслідки цього захворювання. Його наслідки все ще не в повній мірі зрозумілі фахівцям. Були зафіксовані випадки, коли молоді пацієнти, які перехворіли на COVID-19 у легкій формі, після 10-15 тижнів все ще почувалися погано, зокрема, страждали від утруднення дихання і кашлю", – пояснив Райан переживання ВООЗ.

Скриншот (Twitter World Health Organization)

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