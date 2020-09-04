ВООЗ анонсувала масову вакцинацію від COVID-19 у світі

Масова вакцинація від коронавірусу (COVID-19) у світі почнеться в середині 2021 року.

Як повідомляє Reuters, прессекретарка ВООЗ Маргарет Харріс заявила журналістам, що до цього часу вакцинації чекати не варто.

За її словами, близько дев'яти вакцин-кандидатів зараз перебувають на просунутій стадії випробувань.

Водночас Харріс зазначила, що надзвичайно важливо в ситуації, що склалася, провести ретельну перевірку ефективності та безпеки вакцин.

"Третя фаза випробувань повинна зайняти більше часу, тому що нам необхідно побачити, наскільки дієво захищає ця вакцина, і також зрозуміти, наскільки вона безпечна", – зазначила представниця ВООЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що ефективність створюваної в різних країнах світу вакцини проти коронавірусу повинна бути не менше ніж 50%.