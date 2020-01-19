"Вонючая діра": Facebook образив главу Китаю Сі Цзіньпіна

Facebook образливо перевів ім'я китайського лідера Сі Цзіньпіна.
Як передає Reuters, коли користувачі соцмережі запитували переклад з бірманської мови на англійську, то Сі Цзіньпін представлявся як "смердюча діра".
Ріст числа запитів про Цзіньпіна став простежуватися після візиту глави Китаю в країну Південно-Східної Азії. При цьому при перекладі стрічка була завалена згадкою "містера смердюча діра".
Керівництво Facebook вже відреагувало на інцидент, попросивши вибачення і пообіцявши знайти причину помилки. Сам переклад з бірманської на англійську виправили.
Сі Цзіньпін
Хабар 24
Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережу злили особисті дані мільйонів користувачів Facebook.
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