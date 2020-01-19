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19 січня • оновлено в 06:15
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"Вонючая діра": Facebook образив главу Китаю Сі Цзіньпіна

1.6т
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Facebook образливо перевів ім'я китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Як передає Reuters, коли користувачі соцмережі запитували переклад з бірманської мови на англійську, то Сі Цзіньпін представлявся як "смердюча діра".

Ріст числа запитів про Цзіньпіна став простежуватися після візиту глави Китаю в країну Південно-Східної Азії. При цьому при перекладі стрічка була завалена згадкою "містера смердюча діра".

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Керівництво Facebook вже відреагувало на інцидент, попросивши вибачення і пообіцявши знайти причину помилки. Сам переклад з бірманської на англійську виправили.

Сі Цзіньпін

Сі Цзіньпін

Хабар 24

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережу злили особисті дані мільйонів користувачів Facebook.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Сі Цзіньпін
Місце
Китай
Тег
Facebook
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
По правильному он пахучая дыра))))))
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