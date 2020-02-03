"Вони живі!" У Британії загадково прокоментували, де живуть Скрипалі

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти в британському Солсбері, живі, але місце їх проживання засекречено.

Про це розповіла посол Великобританії в Росії Дебора Броннерт в інтерв'ю "Комерсант". Разом з тим, вона відмовилася коментувати, де саме живе сім'я.

"Звичайно, вони живі. Я не можу вам відповісти, де вони, тому що ми поважаємо право людей ухвалювати рішення самостійно. І уряд, і поліція завжди будуть керуватися бажаннями приватних осіб", – зазначила Броннерт.

Сергій Скрипаль з дочкою Юлею

Вона додала, що розслідування справи триває, і зазначила, що хотіла б, щоб фігуранти цієї справи постали перед британським судом.

"Ми хотіли б, щоб фігуранти цієї справи, щодо яких набралося стільки матеріалів, постали перед британським судом. Всі докази будуть ретельно вивчені, а судовий процес буде проведено належним чином. Але в Британії гілки влади чітко розділені, так що те, що ви пропонуєте, вирішувати не уряду, а суду.

Ми дуже серйозно підійшли до збору доказів, і поліція дійсно ухвалила рішення оприлюднити чимало матеріалів. Не знаю, переконали вони вас чи ні, це ваша справа. Але вони абсолютно точно переконали багатьох британців і багатьох наших партнерів за кордоном. Тепер ми хотіли б, як я і говорила, вирішувати цю справу відповідно до закону. В суді. За ним останнє слово", – додала посол.

Як писав OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленим в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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