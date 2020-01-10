"Вони нас знищують!" На протестах у невизнаній Абхазії помітили "героя ДНР"

Серед протестувальників на окупованій РФ грузинській території Абхазії, які штурмували "адміністрацію президента" 9 січня, помітили відомого "героя ДНР" із позивним "Абхаз".

Йдеться про Ахру Авідзба, якого називають однією з головних фігур цього протесту. У 2014 році він брав участь в усуненні колишнього абхазького лідера Олександра Анкваба і заявив, що нинішнього главу на цій посаді чекає та сама доля, передає "Ехо Кавказу" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Він у свій народ не вірить. А ми на них дивилися, що і демографічно, і економічно, і взагалі духом піднімемося. Ні! Вони нас методично, плавно знищують", – висловився він.

На протестах у невизнаній Абхазії помітили "героя ДНР" "Абхаза"

За словами Авідзби, в Абхазії "є конституція і закони", яких його однодумці дотримуватимуться. Водночас нинішніх представників "влади" він назвав "ворогами народу".

"Сьогодні мені дорікають, що я їжджу зі зброєю. Мої вороги їздять зі ще більшою, але у них є держпосвідчення. Не тільки мої, а й усього народу, які нас вбивають! Не бачу того результату, якого вони хотіли домогтися у 2014 році. Вони прийшли цим шляхом, цим шляхом і пішли! " – сказав протестувальник.

Ахра Авідзба Скріншот із відео

"ДНРівець" зізнався, що він є також громадянином Росії, але батьківщиною вважає Абхазію. А вирішення "конфлікту" бачить лише в юридичній площині.

"Сьогодні той орган, який є обраним, – це парламентарі. Ми до них закликаємо, щоб вони негайно зібралися. Хочемо, щоб призначили дату виборів", – підсумував свої заяви Авідзба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня в невизнаній Абхазії відбулися масові протести з вимогою нових виборів. Дії опозиційних мітингувальників призвели до пошкоджень майна та постраждалих.

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