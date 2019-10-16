Вона сама прийшла? З'ясувалося, як Поклонська "пробралася" до Ердогана

Офіційна Туреччина не була поінформована про те, що форум у Стамбулі відвідають так звані кримські депутати, у тому числі і "експрокурор", нелегітимний депутат Держдуми Наталя Поклонська.

Таку заяву зробила прес-секретар міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає "Громадське". За її словами, після зустрічі президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з "кримським депутатам", відомство відразу запросило на розмову посла Туреччини Ягмур Ахмета Гульдера.

Прес-секретар спростовує заяви російських ЗМІ про "окрему зустріч".

Поклонська на зустрічі з Ердоганом Facebook Наталі Поклонської

"Насправді мова йде про протокольний захід, як визначає протокол, глава держави привітав усіх учасників форуму та в церемонії рукостискання прийняли участь і ці двоє "депутатів", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, як відомо, Ердоган неодноразово висловлював підтримку Україні у зв'язку з агресією Росії. 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів офіційну зустріч із главою Турецької Республіки.

Пізніше Мустафа Джемілєв заявив, що для кримських татар дуже важливо, що президент Туреччини ніколи не визнає анексію Росією Криму.

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