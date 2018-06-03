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ПолітикаЕкономіка

"Вона нам потрібна": у Німеччині закликали повернути Росію в G8

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Співголова фракції Лівої партії в бундестазі Сара Вагенкнехт заявила, що Росію необхідно повернути до складу G8.

За її словами, тільки РФ може створити силу протидії США, пише Lenta.ru з посиланням на Deutschlandfunk.

"Нам потрібна Росія для вирішення проблем ... Ми виключили Росію з "Великої вісімки". Тепер проблема в тому, що США проводять політику, яку не підтримують інші шість країн "сімки". Повернення Росії може створити силу протидії Вашингтону, контрполітіку", - сказала політик.

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Раніше Вагенкнехт пропонувала розпустити НАТО, створивши замість нього нову систему колективної безпеки. Ця система, на її думку, повинна включати Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, в Австрії закликали скасувати санкції проти Росії.

Місце
Німеччина
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Ганин Александр
Ганин Александр
На счёт НАТО согласен,давно надо было дать хороший подсрачник заокеанским друзьям!
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