"Вона нам потрібна": у Німеччині закликали повернути Росію в G8

Співголова фракції Лівої партії в бундестазі Сара Вагенкнехт заявила, що Росію необхідно повернути до складу G8.

За її словами, тільки РФ може створити силу протидії США, пише Lenta.ru з посиланням на Deutschlandfunk.

"Нам потрібна Росія для вирішення проблем ... Ми виключили Росію з "Великої вісімки". Тепер проблема в тому, що США проводять політику, яку не підтримують інші шість країн "сімки". Повернення Росії може створити силу протидії Вашингтону, контрполітіку", - сказала політик.

Раніше Вагенкнехт пропонувала розпустити НАТО, створивши замість нього нову систему колективної безпеки. Ця система, на її думку, повинна включати Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, в Австрії закликали скасувати санкції проти Росії.