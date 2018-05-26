"Королева її розтопче": психолог пояснила, що чекає Меган Маркл після весілля

Американській актрисі Меган Маркл після весілля з принцом Гаррі доведеться відчути на собі всю майстерність маніпулювання з боку королеви Великої Британії Єлизавети II.

Про це в ефірі ObozTV заявила психолог Олена Рихальська, коментуючи можливість виникнення сексуальних скандалів в королівській родині.

"Якщо хтось із братів раптом скаже, що гей, то тільки після смерті Єлизавети II. Але давайте по-іншому. Подивіться на задоволене обличчя цього чоловіка (принца Гаррі під час весілля. - Ред). Він задоволений. Ця жінка (Меган Маркл. - Ред.) зрозуміла, чого він хоче і дала це йому. Вона розумна жінка, але Єлизавета розумніша. Вона її розтопче", - переконана спеціаліст.

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За її словами, британський монарх тільки на вигляд здається простакуватою бабусею.

"Це в психології називається техніка "прикинутися валянком". Це найсильніша жінка на землі, яка може так маніпулювати. Вона маніпулює не тільки своєю державою, вона має велике значення для людей в інших країнах. Ця жінка дуже сильна. Якщо у неї, я це можу сказати по фізіогноміці, не виходить прямо, вона зробить тихо і побічно. Можливо, що тому й говорять, що смерть Діани теж пов'язана з цим моментом. Це вже ні для кого не секрет", - зазначила психолог.

Крім того, Рихальська вважає, що конфлікти, пов'язані характером королеви стануть надбанням громадськості вже в найближчому майбутньому.

"Ось ця новоспечена наречена, яка потрапила в королівський клан, знаєте як у жінок: "Ах, я домоглася свого, мені можна поставити галочку. Вау". І всі дивляться і кажуть: "Ух, яка молодець". А я їй не заздрю, дуже не заздрю", - підсумувала вона.

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Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл вперше після королівського весілля вийшла в світ і нагадала образ, який в 2012 році продемонструвала Кейт Міддлтон.