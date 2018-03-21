Волосся стає дибки: мережу злякала страшна лялька, що стежить за людьми

На кладовищі в Бразилії знайшли жахливу ляльку, яка ніби стежить за людьми навколо.

Відео опублікувало видання DailyMail. На одній з могил сидить "дитина" в білій сорочці, а поруч з нею стоїть дитяча пляшечка з соскою, наповнена червоною рідиною.

Якщо підійти до ляльки ближче, створюється враження, що вона посміхається і дивиться прямо на глядача. Причому таке враження створюється, з якого б боку він до неї ні підійшов.

У мережі іграшку охрестили "лялькою Диявола" і порівняли з лялькою Чакі з серії фільмів жахів.

Раніше "Обозреватель" становив топ-15 моторошних ляльок, з якими не хочеться грати.