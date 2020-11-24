Ще недавно ми відраховували два місяці до дня виборів президента США, а тепер до вступу на посаду нового президента залишається менше двох місяців.

Повну ясність почали вносити звідти, звідки цього ніхто не чекав, і в першу чергу – сам великий комбінатор. Можливо, жарт, з Твіттера і Фейсбуку вже повідомили про те, що 20 січня, офіційні акаунти президента (@POTUS) будуть не просто вилучені у Трампа, а й передані безпосередньо Джо Байдена.

Очевидці говорять про те, що коли Трампу доповіли цю новину, то він 25 хвилин стояв в каталепсії з піднятою вгору гольфовою ключкою, після удару по м'ячу. Потім він став приходити до тями і мало не заплакав, сказав: "Я цього не винесу!".

Воно й зрозуміло, адже як же він зможе без Твіттера, де мільйони передплатників? А писати "пацани мене забанили, переходимо на запасний аккаунт" – не солідно, а тим більше – при його велич. Загалом, такого в його команді точно не очікували і навіть не знають, як на це реагувати. Джуліані поки не висловився з цього приводу, але можна очікувати, що найближчим часом він скаже про те, що сервери Твіттера знаходяться в Іспанії та Німеччині, а всі ці гидоти робить особисто Мадуро і його таємний друг Хуго Чавес, який ночами встає з труни.

Але так все виглядає з боку трампової бригади, а Байден поступово просувається до моменту прийняття владних повноважень і прямо зараз йде процес формування кандидатів на ключові державні пости. Ми вже писали про те, що в новій команді на перших ролях буде безпрецедентна кількість жінок.

Важко сказати, як склад уряду бачила Хіларі Клінтон, але Байден явно вирішив показати приклад справжнього гендерної рівності в плані управління країною. Так що віце-президент – не єдина жінка в його команді, і може виявитися, що саме на керівних постах, включаючи главу Пентагону, може бути більше жінок, ніж чоловіків. А з урахуванням того, які якості виявилися вирішальними для вибору кандидатури віце-президента – Камали Харріс, то хватка там буде мертва у багатьох.

Але одним з головних питань, які обговорювалися в останні дні, безумовно була кандидатура держсекретаря. Очевидно, що дуже віковий Байден даватиме більшу свободу дій ключовим фігурам уряду, а з огляду на кількість дров, які особисто наламав Трамп, саме зовнішньополітичний блок буде змушений інтенсивно працювати з найперших днів нової влади.

За традицією, кандидатура держсекретаря називається в одному списку з іншими кандидатами, які повинні очолити відомства, складові блок національної безпеки. Байден зараз підкреслено демонструє прихильність до старих-добрих традицій і зробив заяву саме в такому ключі.

Так, сьогодні Алехандро Майокас був названий в якості кандидата на пост міністра внутрішньої безпеки. Джейк Салліван оголошено як кандидат на пост радника з національної безпеки, яку свого часу займав вже знаменитий Джон Болтон. Майоркас, відомий під прізвиськом "Алі", може стати першим в історії латиноамериканець, який претендує на посаду міністра національної безпеки. Чорношкіра жінка Лінда Томас-Грінфілд названа кандидатом на пост посла США при Організації Об'єднаних Націй.

І так далі. Названо кандидатів на главу ЦРУ та інших подібних структур, але все ж, в цьому блоці найбільш важливим все ж є пост держсекретаря. Воно й зрозуміло, оскільки велика частина постів хоч і важливі, але мають обмежену публічністю їх вплив на ті чи інші сфери життя держави – не так очевидно.

А ось держсекретар є найбільш публічним, після президента, особою всієї адміністрації. Саме його слова і дії будуть вибудовувати той імідж США, який бажає створити президент. А це означає, що називаючи конкретну кандидатуру на цей пост, Байден приблизно окреслює пріоритети зовнішньої політики і те, яким чином і з якою наполегливістю Штати будуть домагатися своїх цілей.

Так ось, кандидатом на цей пост названий Ентоні Блінкен. Загалом, ця кандидатура, як і інші, була добре прийнята відповідними спільнотами профільних діячів. Але кандидатура Блінкена, саме в тій ситуації, в якій адміністрація Трампа залишає зовнішньополітичну сферу діяльності, американські експерти-міжнародники називають вкрай вдалою і своєчасною.

У Блінкена – величезний і успішний послужний список саме в плані фахівця-міжнародника. Він був членом комітету Сенату з міжнародних справ і координував парламентську діяльність демократів саме в області міжнародних відносин.

У період, коли Байден став віце-президентом, Блінкен увійшов в його команду в якості радника з національної безпеки. Крім того, в певний момент його знання знадобилися президенту Обамі і він його теж консультував по тим же самим питанням. Після цього він був призначений на одну з відповідальних посад Держдепартаменту.

Загалом, цю кандидатуру схвалили як професіонали від дипломатії, так і парламентарії – демократи, і практично всі говорять про те, що він має високий рівень знань, досвідом роботи за профілем і при цьому володіє просто фантастичною працездатністю. А ще відомо його вкрай жорстке ставлення до диктатур і диктаторів. Так, спостерігачі говорять про те, що якщо Сенат затвердить його кандидатуру, то для Володимира Путіна особисто і для РФ, як територіально-політичного утворення, це буде погана новина.

Загалом, незважаючи на потуги Трампа, процес заміщення старої влади набирає обертів, і вже виходячи з цих кандидатур, які були названі сьогодні, багато хто починає вибудовувати свої плани і робити прогнози на розвиток тих чи інших великих глобальних процесів. У будь-якому випадку, вже зрозуміло, що першочерговими цілями будуть – відновлення нормальних відносин з союзниками і покарання тих, хто за допомогою Трампа їх зіпсував.

Ну а сам Джо Байден сказав про те, що його команда робить все для того, щоб з першого дня включитися в роботу на повних обертах, а потуги поки що чинного президента він вважає його особистими проблемами і думає, що ця суєта не повинна заважати серйозним питанням , якими він зараз і займається.

Загалом, караван йде, незважаючи на те, що собака вже охрипла.