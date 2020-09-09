Володимир Захаров: Заходу, як і Росії, потрібна Білорусь, яка процвітає

Минув місяць після того, як на вулиці білоруських міст вийшли тисячі протестувальників проти Олександра Лукашенка. Народ не погодився з результатами виборів, які відбулися 9 серпня. На підтримку звичайним людям і опозиції виступили країни Євросоюзу.

За кого білоруські бізнесмени – за Лукашенка або вулицю, яка протестує, і чи не бояться вони втратити ринок Росії, якщо країна піде в Європу, в інтерв'ю "Комсомольской правде" розповів білоруський підприємець Володимир Захаров.

Бізнесмен упевнений, що Заходу, як і Росії, потрібна Білорусь, яка процвітає і яка передбачувана у своїх діях і виконує взяті на себе зобов'язання. За словами Захарова, 50-70% імпорту і експорту Білорусі – це Росія.

"Усі опозиційні кандидати в президенти висловилися проти союзної держави й хочуть переглянути економічну політику між Росією і Білоруссю. Я прихильник іншого державного підходу до економічної співпраці між країнами. Потужна взаємодія Німеччини й Росії в питанні будівництва Північного потоку-2 – тому яскраве підтвердження. Говорити, що ми не будемо зважати на інтереси Росії, – дурість. Що ми не будемо орієнтуватися на досягнення Європи – теж нерозумно. Це заяви шкідників, коли пропонують вибирати щось одне. Я не бачу проблем у тому, щоб Білорусь інтегрувалася з усіма, з ким це вигідно в її інтересах. Якщо іноземний бізнес з усього світу виявиться у нас у нормальній конкуренції один з одним, все за фактом буде шоколадно", – вважає бізнесмен.

Основною бідою для населення може стати те, що Білорусь може поділитися на захід і схід, як це сталося в Україні. На думку Володимира Захарова, на рівні Вітебська, Гомеля й Могильова є лише боязке розуміння того, що щось треба міняти. Вони за інерцією чекають і сподіваються, а не діють. А ті білоруси, у яких "через стінку" Польща й Литва, більш схильні вимагати, ніж чекати.

"Якщо країна поділитися на тих, хто за Росію, і тих, хто за Європу, то білоруси в Гомелі і в Бресті будуть віддалятися один від одного. Цього не можна допустити. Будь-який сценарій повинен бути максимально безкровним. Важливо уникнути розколу. Поки 70-80% суспільства єдині в розумінні – що і як повинно бути, але вже окреслюється поділ за лінією "Гродно – Брест" з одного боку і "Вітебськ – Могильов – Гомель" з іншого", – розповів Захаров.

На сьогоднішній день факту волевиявлення народу не зафіксовано, а значить, і самого факту виборів немає. Найголовніше – зараз (всупереч вимозі законодавства про обов'язок збереження не менше 6 місяців) держоргани і комісії не можуть подати нікому до перерахунку або незалежної ревізії протоколи голосування. Перед білорусами стоїть вибір: або Лукашенко, або популісти – ситуація ахова. Не можна заявляти про перемогу Тихановської. І перемога Лукашенка нічим не підтверджена. Білорусам на цьому потрібно будувати свій аргумент – вимоги нових виборів.

"Якщо чинний президент упевнений у своїх 80%, то повинен легко погодитися на проведення виборів. Це насамперед потрібно зробити в національних інтересах. Народ відчув, що є шанс зробити прорив у розвитку у всіх сферах. Якщо не вийде, то це буде для нього страшним психологічним ударом. Цього розчарування не можна допустити", – вважає Захаров.

Нагадаємо, після закриття виборчих дiлянок 9 серпня тисячі білорусів вийшли на вулиці Мінська та інших міст, щоб висловити свій протест. На той момент були озвучені результати офіційного екзит-полів, згідно з якими Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів, його головний суперник Світлана Тихановська – близько 7%. Нинішні президентські вибори стали шостими за рахунком в історії сучасної Білорусі – найбільш напруженими і безпрецедентними за жорсткістю розгону протестів.

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