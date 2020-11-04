Волкер – про Білорусь: Путін намагається зробити те, що не зміг на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін сподівається реалізувати в Білорусі сценарій окупації без війни, який йому не дозволили втілити на українському Донбасі.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, передає "Прямий". За його словами, лідер країни-агресора заради цієї мети намагається управляти білоруською розвідкою, медіа і суспільством.

"Що президент Путін зробив на Донбасі, у нього це не вийде... Він намагається зробити це і в Білорусі. Намагається управляти розвідкою, управляти медіа і управляти соціумом. І він намагається зараз завоювати країну без введення військ. Це саме те, що він робить в Білорусі", – зазначив дипломат.

"Ми бачимо, що уряд в Білорусі зараз ще не подоланий. Дуже важливо, щоб голос білорусів був би почутий. Люди в Білорусі навіть не намагаються об'єднатися з Європейським союзом. Все, що вони хочуть, – це демократичного життя, справедливої і вільної демократії. І ми повинні цього також дотримуватися і допомагати їм в цьому", – додав Волкер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько висловив думку, що Путін має бажання замінити токсичного Лукашенка на іншого маріонеткового лідера. Крім того, експерт вважає, що про військове вторгнення РФ до Білорусі поки що не йдеться.