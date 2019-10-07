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8 жовтня • оновлено в 13:38
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Волкер оголосив про ще одну відставку через Україну

12.3т Читати матеріал російською

Курт Волкер, який подав у відставку з поста спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, оголосив про відхід з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства імені Маккейна.

Про це з посиланням на відповідну його заяву повідомляє "Голос Америки".

"Недавня концентрація уваги на моїй роботі як спецпредставника США з питань України може відвернути увагу від успіхів і триваючого розвитку Інституту. Тому я йду з посади виконавчого директора", – йдеться в документі.

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Волкер оголосив про ще одну відставку через Україну

Волкер оголосив про ще одну відставку через Україну

Сінді Маккейн, вдова сенатора з Арізони Джона Маккейна, ім'ям якого названий центр, у заяві у відповідь подякувала Волкеру за роботу і відданість.

Відзначимо, Волкер протягом семи років очолював цей дослідний центр у Вашингтоні. Тепер його на посаді замінить колишній глава Національного контртерористичного центру США Нік Расмуссен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Імпічмент Трампа
Особа
Курт Волкер
Місце
США
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Как? Мир перестаёт вращаться вокруг неньки и её проблем? Эх, зрада зрадная... Ну прям, зрада за зрадой! Може, покрышки попалить?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ждём когда Меркель сбежит из-за Украины ...
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
Украина становится субьектом..!?
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