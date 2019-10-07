Курт Волкер, який подав у відставку з поста спецпредставника Держдепартаменту США з питань України, оголосив про відхід з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства імені Маккейна.

Про це з посиланням на відповідну його заяву повідомляє "Голос Америки".

"Недавня концентрація уваги на моїй роботі як спецпредставника США з питань України може відвернути увагу від успіхів і триваючого розвитку Інституту. Тому я йду з посади виконавчого директора", – йдеться в документі.

Новини Сплив скандальний факт про роботу Волкера в Україні

Волкер оголосив про ще одну відставку через Україну

Сінді Маккейн, вдова сенатора з Арізони Джона Маккейна, ім'ям якого названий центр, у заяві у відповідь подякувала Волкеру за роботу і відданість.

Відзначимо, Волкер протягом семи років очолював цей дослідний центр у Вашингтоні. Тепер його на посаді замінить колишній глава Національного контртерористичного центру США Нік Расмуссен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту в американців.

27 вересня на тлі українсько-американського скандалу Волкер подав у відставку.

3 жовтня він дав свідчення Конгресу США.

У ЗМІ з'явилася інформація, що Волкера на посаді замінить колишній співробітник ЦРУ Майкл Костів.

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