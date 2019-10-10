Волинську митницю звинуватили у спільних махінаціях із польськими "колегами"

Активіст Томаш Баарт звинуватив керівництво Волинської митниці у корупційній змові спільно із працівниками митниці Польщі.

Про це він написав у Facebook. Свій пост поляк розмістив у групі, яка займається "практичними порадами, пов'язаними з перетином польсько-українського кордону".

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"Rolls-Royce Wraith – символ процвітання, що переважає на кордоні "Рава-Руська" – "Гребінне". Ексклюзивний лімузин ціною $350 000 належить 75-річній пенсіонерці Марії Заброварній. Однак ніхто з сусідів не бачив скромну стареньку за кермом цього автомобіля. Поінформовані джерела кажуть, що Rolls Royce належить Олесі Заброварній, начальниці одного з прикордонних митних пунктів. Місіс Марія – теща Олесі Заброварної", – здивувався активіст.

За словами поляка, необхідно запитати у президента України Володимира Зеленського, чи можлива велика контрабанда через кордон без участі і відома чиновників з обох боків.

"Нещодавно виконувач обов'язків Волинської митниці був на брифінгу з президентом України, і, відповідаючи на запитання "чи можливо організувати великомасштабну контрабанду без відома і участі керівництва?", чесно відповів: "думаю, це неможливо". Головнокомандувач України був обеззброєний", – резюмує поляк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Володимир Зеленський, заслухавши доповіді керівників і виконувачів обов'язків керівників обласних митниць (зокрема Чернівецької, Волинської, Львівської) по боротьбі з контрабандою, порушив питання про їхнє звільнення.

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