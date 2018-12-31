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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
ЖурналістВсі статті автора

Войны с Украиной не будет никогда

27.4тЧитати матеріал російською

А теперь разберемся в простых вещах – с кем Россия может воевать. Нападет ли Россия на Эстонию? Думаю, Путин, который хочет стать главой союзного государства Россия-Белоруссия удержится от того, чтобы нападать на Эстонию.

Потому что не будет никакого союзного государства после нападения на Эстонию. Или на Латвию, или на Литву. Просто не будет союзного государства. Вообще. То есть, будет Россия, а Беларусь распрощается с Россией – ей помогут распрощаться с Россией. И Путин об этом знает.

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Теперь вторая часть – война с Украиной. Я тебе скажу, что Украина делилась на две части во временном отрезке. Первое – это до нападения в Азове и после нападения, когда Россия напала на украинские три жалких каноэ, но уже под флагами России. И сейчас не имеет никакого значения, что по этому поводу говорит Россия – это не имеет никакого значения.

Могу тебе сказать – это был окончательный перелом, когда стало понятно для Украины, — вы знаете об этом только информационно, не знаете, что делается, а это другое. Тут поняли, что это может быть. И скажу финальную фразу по этому поводу.

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Лукашенко сдался Путину?

Если Россия в любом виде начнет сейчас новую войну с Украиной, это будет ее последняя война, российской Федерации. Я подробностей не говорю. Я понимаю слухи, что в Украине нет армии – в Украине есть армия. Там нет вооружения? — в Украине есть вооружение. Это будет 1:10, 1:100, — это будет самая страшная война в истории Российской Федерации. И это, конечно же, будет окончание президентства президента Путина.

Вот поэтому войны с Украиной не будет никогда. Если будет – это будет для украинцев последняя сдача крови.

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Автор
Матвій ГанапольськийМатвій Ганапольський
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Эхо Москвы
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
приемно чути..але віна буде..чекаемо..ми вже тут..
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Эта Матня Гандонопольская - такое ничтожное дерьмо! Старый кацапский идиот думает, что мы его бредни примем во внимание? Да мы сами придем за вами, кацы! И как только будем готовы!
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Садок вишневий коло хати, Москаль прикопаний лопатой.. Чому москаль в землі за хатой? Бо не хрин було нападати.
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