В связи с тем, что происходит между США и Ираном, одно можно сказать с уверенностью. Мировой войны не будет. Популярные в фб сравнения гибели Сулеймани с гибелью Франца Фердинанда не имеют под собой оснований. В 1914 г. террорист убил крупного представителя великой (по тем временам) державы. И держава эта (Австро-Венгрия) объявила войну стране, которую сочла ответственной за это (Сербии). А дальше пошло-поехало, поскольку все великие державы сочли, что баланс сил может нарушиться не в их пользу, и попытались это предотвратить.
Сегодня же все наоборот: великая держава убила крупного представителя сравнительно малой страны. И у этой страны нет сил начать мировую войну. Такую войну против США даже Россия начать неспособна. А Китай, который в принципе способен, делать этой сейчас не будет.
Может ли возникнуть не мировая, а локальная война? Об этом пока судить трудно, поскольку в адекватности решений иранских властей нельзя быть уверенным (мы плохо представляем, как работает механизм принятия решений в Тегеране). И в адекватности американских решений при Трампе тоже (не факт, что президент собирает все мнения специалистов прежде чем ляпнуть что-то в твиттере).
На первый взгляд кажется, что война Америке не нужна, поскольку ее можно выиграть лишь тактически. Стратегически же Вашингтон способен лишь увязнуть в Иране, как увяз ранее в Ираке и Афганистане, не говоря уж о Вьетнаме. Поэтому вероятнее всего ожидать лишь обменов ударами, при которых Тегеран будет уверять, что карает американских террористов, а Вашингтон - что никто из американцев от иранских ударов не пострадал, зато иранцы от американских пострадали. Но есть, впрочем, в этой истории один момент, который не напоминает прошлые истории с американскими войнами.
Разбираясь с Северной Кореей, Трамп убедился в том, что невозможно давить всерьез на страну, грозящую нанести ракетно-ядерный удар. Даже если эта страна слаба во всех остальных отношениях. Поэтому если Вашингтон сочтет, что нельзя допустить появления в третьем мире новых ядерных держав, то американо-иранская война может получить совсем новый смысл. Не тот, что в случае с Ираком, Афганистаном или Вьетнамом.
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