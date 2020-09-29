Вы знаете, в чем при всей разнице есть определенное сходство конфликта в Нагорном Карабахе и российской агрессией против Украины в Донбассе? Про разницу все в теме – у нас на оккупированной территории не было, и нет национального, религиозного и прочих этнических конфликтов. А в НКО есть. А сходство – держитесь крепче, но готовьтесь не смеяться, а плакать и думать...

Первое:

Генеральный секретарь ООН сразу в день начала боевых действий обратился к руководству Армении и Азербайджана с призывом прекратить огонь и сесть за стол переговоров. С таким же призывом обратились представители ряда крупных государств и руководство ЕС. Никто даже ухом не повел. Война набирает обороты и на камлания наднациональных структур там все хотели плевать. Жаль, я не видел, МВФ ничего у них не требовал? Сытника не увольнять, неуклонно продолжать курс на борьбу с коррупцией и прекратить огонь не предлагал? Если нет, то жаль. Но шутки в сторону – это все, что нам нужно понимать в вопросе способности ООН и ЕС влиять на вооруженные конфликты. Не решат они наших проблем с оккупацией ОРДЛО. Они Армению с Азербайджаном остановить не могут, так что Кремль и подавно их не послушает. Только украинская армия и флот, только реальная политическая и финансовая заинтересованность сильных союзников могут нам помочь. Глубокая озабоченность уже не котируется на геополитической бирже.

Второе:

Ангела Меркель обратилась к властям обеих сторон с призывом прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров… при посредничестве ОБСЕ в Минском формате. В Минском формате при посредничестве ОБСЕ, Карл! Да, Армения и Азербайджан ведут переговоры о мире и освобождении территорий при посредничестве ОБСЕ в Минском формате уже тридцать лет. Тридцать лет! И дело все равно заканчивается войной! Как вам аналогия? Это все что нам нужно знать про успешность минского формата и посредничества ОБСЕ. Так что не стоит бубнить бесконечные мантры про безальтернативность Минска. Пять лет повторяли – не помогает. Давайте делать выводы из чужих ошибок…