Ну что, дорогие друзья, в Нагорном Карабахе разворачивается реальная война. Боевые действия начались сегодня в семь утра, но подготовка шла минимум в течение двух месяцев. И не только в виде маневров и подготовки артиллерии и авиации, которые нанесли серьезные удары. Местные журналисты говорят о приличном количестве турецкого оружия, которое пришлось очень кстати вооруженным силам Азербайджана. Впрочем, армия Армении явно была готова к эскалации – разведку никто не отменял. Ключевым сейчас остается вопрос – кто, и в какой степени будет втянут в конфликт. За Арменией стоит Россия. За Азербайджаном – Турция. Страна, которая входит в НАТО...

Для тех, кто проспал, прогулял весь день вдали от интернета или наблюдал исключительно за поплавком коротко факты за сегодня из Карабаха. Утром командование азербайджанской армии официально приняло решение "начать контрнаступательную операцию на вооруженные силы Армении" по всему фронту в районе Нагорного Карабаха. Артиллерия, ракетные удары, вертолеты и беспилотники – удар достаточно мощный. Армения подтвердила факт наступления по всей линии соприкосновения. В этих сообщениях стороны сходятся, а дальше идет уже привычная волна пропаганды. Каждый рассказывает о своих военных успехах и страшных потерях противника.

Получать объективную информацию в этих условиях сложно. Особенно украинцам – наши СМИ в большинстве не заморачиваются турецкими или азербайджанскими источниками, а берут информацию у российских "коллег". Которые занимаются пропагандой на стороне Армении. Попробуем заполнить этот пробел. Так в Минобороны Азербайджана уже заявляют, что взяли под контроль семь поселений Физулинского и Джебрильского районов в Нагорном Карабахе. А также ряд господствующих высот, что в горных условиях часто важнее, чем небольшие населенные пункты. То есть после авиа и ракетных ударов армия Азербайджана перешла в наступление и успешно его развивает. Минобороны Армении эту информацию отрицает. Но признает пока 16 погибших и более 100 раненых военных. Ну а теперь от горячей информации вернемся к геополитике.

Естественно, сразу после начала боевых действий, стороны обратились к союзникам. И тут реакция интересна. Вопреки надеждам Еревана Москва не бросилась на помощь и даже воздержалась от бряцанья оружием. Премьер Армении Пашинян позвонил Путину. Как сообщает кремлевская пресс-служба, "российский лидер выразил серьезную озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений". Серьезную озабоченность. И пока все.

Президент Турции Реджеп Тэйп Эрдоган был куда более серьезен в заявлениях. Так во время переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Эрдоган пообещал оказать ему любую помощь в Нагорном Карабахе. Любую! При этом мы помним про оружие, которое осталось в Азербайджане после совместных с Турцией маневров. Более того, Эрдоган назвал Армению "главной угрозой" для мира и стабильности в регионе. Несколько жестче, чем серьезная озабоченность, согласны?

Ситуацию в Карабахе обсудили министры иностранных дел России и Турции. По скупым официальным заявлениям РФ, "Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися широкомасштабными боевыми действиями на линии соприкосновения, поступающей информацией об убитых и раненых".

Судя по всему, Азербайджан будет развивать наступление или контрнаступление – оставим этот нюанс дипломатам. Это не спонтанное решение, они готовились. Армения уже объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, но… армия Азербайджана гораздо сильнее. По союзникам пока ситуация складывается не в пользу Еревана. Россия откровенно побаивается схлестнуться с Турцией в этом конфликте. У Кремля хватает других проблем – гибридная война против Украины на Донбассе, непростая ситуация в Сирии, контроль над переходом Беларуси в состав "союзного государства". Тем более, что Турция это все-таки член НАТО. И, как я писал выше, занимает достаточно активную и жесткую позицию. Я не очень верю, что Германия и Франция при сценарии конфликта Турции и РФ в НКО направят туда своих военных. Тем паче, если учитывать сложные отношения между Турцией и Францией из-за греческих претензий по поводу Кипра. Но фактор НАТО все равно остается и Кремлю придется его учитывать. Россия оказалась в очень непростой ситуации. Если Азербайджан будет развивать наступление, а судя по всему так и будет, Москве придется делать выбор. Бросить союзника по ОДКБ? Это показать всем свою слабость и ненадежность. Потерять лицо. Влезть в новый конфликт не закрывая предыдущие? Это значит ослабить свои позиции в других горячих точках. И, возможно, крепко получить по сусалам, что тоже не пойдет на пользу репутации. Любой сценарий для Москвы чреват потерями. Что дает Украине неплохие шансы усилить свои позиции в нашем противостоянии с РФ.

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