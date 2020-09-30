Общевойсковая операция вооруженных сил Азербайджана, которая начиналась как реакция на военную активность армянской армии в прифронтовой зоне, очень скоро превратилась в полномасштабную войну.

Последние сводки и цифры с фронта дают основания утверждать, что речь идёт не об очередной эскалации 30-летнего конфликта, а о наступлении армии Азербайджана по всему периметру.

Одновременно с кровопролитными боями, заметно возрос и градус информационного противостояния. Социальные сети и информационные агентства наводняются информацией, часто не подтверждённой и противоречивой. Используется даже фейковая пропаганда, довольно низкого качества.

Последний такой пример – ситуация с военными самолетами. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что истребитель F-16 ВВС Турции атаковал и уничтожил истребитель Су-25 ВВС Армении, в армянском воздушном пространстве. Но оборонные ведомства Азербайджана и Турции, и даже лично президент Азербайджана Алиев моментально опровергли это сообщение.

Вторая популярная тема информационных "вбросов" – обе стороны активно используют информацию о привлечении боевиков-наёмников.

Третья популярная тема дезинформации – количество потерь. Озвученные цифры одной стороны сразу дезавуируются другой.

И ещё одна тема для обсуждений в СМИ – поставки вооружений и боеприпасов. То и дело в СМИ появляются сообщения, что Армения получает оружие. В ответ запускается информация, что Азербайджан отправляет свои самолеты за оружием в другие страны (например, в Израиль).

Интерес Баку понятен: Азербайджан на самом высоком уровне старается предотвратить поставки вооружения Армении. Еще в июне, после окончания боев на государственной границе между Арменией и Азербайджаном, президент Алиев поднял перед Путиным вопрос об интенсивных поставках российского оружия и боеприпасов в самый разгар боестолкновений. Тогда в течение месяца Россия оказывала активную поддержку армянской стороне - причём, как выяснилось позже, эти военно-технические поставки оказывались в экстренном порядке, без предварительных договорённостей.

Было установлено, что Россия после столкновений на армяно-азербайджанской границе доставила в Армению свыше 400 тонн военных грузов. Министр обороны России Сергей Шойгу позже оправдывался, что это исключительно строительные материалы, предназначенные для хозяйственных нужд 102-й российской военной базы в Гюмри. Легенда, конечно, красивая, но не достоверная.

Интересно, что Армения в течение 30 лет находится в состоянии экономической блокады со стороны Азербайджана и Турции. Единственный сухопутный путь в Армению проходит через Грузию, но сейчас Тбилиси закрыл своё воздушное пространство для пролёта российских военно-транспортных бортов, проявив поддержку и добрососедство Азербайджану. Поэтому единственный выход поставлять вооружение – через Иран. Так что эти российские поставки осуществлялись через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана, а затем уже Ирана.

Интереса Баку в том, что сохранить экономическую блокаду Армении и не дать Еревану восполнять свои материальные потери. Экономическая блокада, которая влияет на благосостояние людей, также способна изменить проводимую им политику.