Первые сутки войны в Карабахе унесли уже десятки, если не сотни жизней. Чувство скорби переполняет сердце. Как всегда политики выдумывают себе геополитические игрушки от игры в которые гибнут и страдают простые люди, каждый из которых мог бы мирно жить в своей семье, под крышей своего дома.

Теперь становится ясно, что верен был первый из предложенных мной вариантов. Таким образом, не только Азербайджан противостоит Армении в Карабахе, но Турция, всецело гласно поддержавшая Азербайджан, противостоит России, как кажется, защищающей Армению. Раскол странной дружбы Эрдогана и Путина прошел уже не через Идлиб и Ливию, а через Южный Кавказ. Думаю, что этого нового испытания "дружба" двух тиранов не выдержит. Они оба, и Эрдоган и Путин, свято считают Южный Кавказ "своим", вспоминая былые границы исчезнувших империй. И за эти фантомные границы они теперь могут вступить в настоящий конфликт руками двух народов, которые сами могут и должны жить в мире друг с другом.

Для двух рухнувших империй, Османской и Российской, для их амбициозных лидеров с сомнительной легитимностью, война на Южном Кавказе - геополитическая игра и испытание нового оружия, для истерзанных веком большевизма народов Азербайджана и Армении - это трагедия. И сами народы должны сделать всё, чтобы эта трагедия взаимного истребления не осуществилась. Судьба Карабаха\Арцаха может быть решена и должна быть решена мирно, без пролития крови. Ведь это дикарство - воевать за землю убивая людей, которым жить на этой земле и возделывать её. Кому нужна земля без людей? Только маньякам геополитики.

Сейчас восстановить мир в Карабахе очень трудно, но это необходимо.