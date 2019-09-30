Українське "Придністров’я", яке контролюватимуть білоруські миротворці – саме така політична конфігурація Донбасу може влаштувати Росію. Ці висновки можна зробити з кількох останніх заяв Кремля.

Глава МЗС Росії Сєргєй Лавров в інтерв’ю виданню "Комерсант" заявив, що: "...позиція Росії відносно врегулювання на Донбасі не просто "немає статуса – немає врегулювання", а вона дещо ширша і полягає в тому, що є Мінські домовленості, які передбачають відновлення контролю України над усім цим регіоном, проте лише за поваги до його особливого статусу. Це дуже схоже на Придністров'я, хоча на відміну від Донбасу там немає затвердженого документа, який був би аналогічний Мінським домовленостям" .

Володимир Путiн i Сергiй Лавров

Того ж дня президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв’ю українським журналістам заявляє, що білоруси готові бути миротворцями на Донбасі і навіть взяти під контроль ділянку україно-російського кордону: "Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу. Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон".

Олександр Лукашенко

Сьогодні слухати цю заяву від лідера держави, яка є найближчим союзником і соратником Росії, досить дивно. Тому дивно, що фактично слова Лукашенка є словами Кремля, це підтвердив і прес-секретар президента РФ Дмітрій Пєсков: "…предложение президента Александра Лукашенко должны оценивать участники конфликта на юго-востоке Украины. Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участниками конфликта в данном случае являются, с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики".

Фактично це означає, що пропозицію Лукашенка Кремль схвалює, адже її сформулювали в Москві. І хоча Росія й надалі намагається ввести в переговорний процес сепаратистські угрупування ОРДЛО, видаючи їх за сторону конфлікту, але новим тут є те, що Москва погодилась йти на доволі значні поступки і готова допустити миротворців на неконтрольовану ділянку україно-російського кордону.

Це, до речі, значний прорив в питанні "введення миротворців на Донбас", адже майже рік воно було без зрушень. Сторони лише погодили приблизну кількість – приблизно 20 тисяч чоловік, а далі, коли питання стосувалось розміщення цих контингентів і їхні функції, то Росія пропонувала щоб контингенти вводились вздовж лінії розмежування сторін. Її довжина складає близько 450 кілометрів.

Щодо умов України, вона наполягала щоб миротворців вводили на усю непідконтрольну територію та ділянку україно-російського кордону. Площа непідконтрольних територій становить майже 16 тисяч квадратних кілометрів, довжина непідконтрольного україно-російського кордону становить майже 410 кілометрів.

Питання введення миротворців на Донбас постало ще кілька років тому і цей процес дуже важко рухається до розв’язання. У врегулюванні російсько-українського конфлікту з боку США бере участь спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер.

Курт Волкер

Його інтерв’ю російському "Ехо Москви", яке відбулось в вересні 2018 року, дало певні натяки на те, де нам довелось і ще доведеться поступитися в питаннях миротворців на Донбасі. Фактично, ці питання були підтримані в США і серед партнерів по врегулюванні конфлікту.

Курт Волкер озвучив шістку країн, які висловили бажання (а скоріш за все вони вже погоджені нашими партнерами) направити військові контингенти в Україну. Це Австрія, Швеція, Фінляндія, Туреччина , Сербія та Білорусь.

Саме тому, що Білорусь виявилась серед тих, на кого погодились Сполучені Штати і наполягала Росія, Лукашенко й виступив зі своєю ініціативою, озвучивши навіть те, що Москва погоджується на пропозиції України – миротворці на усій території і вздовж кордону.

Ще два роки тому, коли питання миротворців на Донбасі почало набирати обертів, Білорусь (звичайно, під диктовку Росії) висловила бажання відправити миротворців на український Донбас. Україна зразу ж почала протестувати проти залучення цих сусідів.

Участь в місії Мінська - це питання політичне і білоруські "миротворці" усім світом сприйматимуться лише як російські маріонетки (бо Білорусь - найближчий воєнний союзник Росії. Варто згадати спільні військові навчання, які кожні півроку відбуваються на території Білорусі). І хоча світове суспільство усвідомлює, що для реального встановлення миру на Донбасі мають бути залучені "миротворці з досвідом", Білорусь, нажаль, подібного миротворчого досвіду не має.

Йдеться саме про участь в міжнародних миротворчих місіях ООН чи інших організацій. Хоча Росія терміново "організувала" кілька навчань для білоруських підрозділів, яких готували за програмою "російських миротворців".

Білоруська миротворча рота в червні 2019 р. взяла участь у міжнародних тактичних навчаннях "Слов'янське братство" на території Сербії. Крім сербських військових брали участь також 200 російських десантників зi Пскова.

Хоча насправді, білоруські військові з 2010 року входять до складу місії ООН в Південному Лівані. Там перебувають кілька військових медиків (4-5 осіб) і офіцер штабу. Їхній "миротворчий досвід" такий: медики - це лікар-хірург та лікар-анастезіолог і дві медичні сестри. А також офіцер штабу, який займає посаду у відділі стратегічного діалогу Місії ООН у Південному Лівані. В його обовязки входить відпрацьовувати питання взаємодії між місією i збройними силами Лівану (узгодження різних заходів) та різна робота штабного клерка.

Звичайно, що такого "миротворчого досвіду" буде недостатньо під час ліквідації наявного в Україні конфлікту із застосуванням важкого озброєння. Сумніваюсь, що білоруські військові роззброюватимуть російські підрозділи і з’єднання, якими насправді є різні "народні міліції" і армії "недореспублік". Бо навіть коли вони отримають "особливий статус", то таких формувань, які мають важке озброєння, на Донбасі бути не повинно. Як діятимуть білоруси - "союзники по зброї" - проти "братьєв-рассіян"?

Але Росія наполегливо "проштовхує в миротворці" Білорусь і мета цьому одна. Її озвучив голова російського зовнішньополітичного відомства – створити на Донбасі ще одне "Придністров’я". І хоча сценарій його створення дещо відрізняється, але суть залишиться така ж - ми отримаємо в себе в державі анклав, який вороже і негативно ставитиметься до решти країни. Довгі роки його контролюватимуть білоруські миротворці (насправді росіяни), а інтегрувати тоді Донбас в Україну фактично стане нереально.

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