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Вогняне пекло на Землі: вулкан на Гаваях зняли з неба

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Безпілотник пролетів над одним із розломів, з яких викидається вогненна лава вулкана Кілауеа на Гавайях.

Зняті кадри показують у всій красі страшні вогненні потоки лави, які простяглися до самого океану, пише "Рамблер".

Апарат фотографував потоки лави, щоб вчені змогли повноцінно оцінити те, що відбувається з вулканом і зрозуміти, наскільки сильна загроза.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, лава з вулкана Кілауеа на Гаваях вливається в море і створює хімічну реакцію, яка перетворює її в гігантські хмари з кислоти і тонкого скла.

Місце
США
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