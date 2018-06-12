Вогняне пекло на Землі: вулкан на Гаваях зняли з неба

Безпілотник пролетів над одним із розломів, з яких викидається вогненна лава вулкана Кілауеа на Гавайях.

Зняті кадри показують у всій красі страшні вогненні потоки лави, які простяглися до самого океану, пише "Рамблер".

Апарат фотографував потоки лави, щоб вчені змогли повноцінно оцінити те, що відбувається з вулканом і зрозуміти, наскільки сильна загроза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лава з вулкана Кілауеа на Гаваях вливається в море і створює хімічну реакцію, яка перетворює її в гігантські хмари з кислоти і тонкого скла.