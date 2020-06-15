Вогненна куля пронеслася над Австралією: очевидці зняли на відео небесну аномалію

Вночі 15 червня в небі над Австралією пролетіла яскраво-зелена вогненна куля.

Як повідомляє 9News, незвичайний об'єкт помітили гірники, які працюють у регіоні Пілбара (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У NASA пояснили, що, незважаючи на те, що об'єкт було добре видно, насправді це астероїд на відстані близько 5,2 млн кілометрів від Землі.

Ця відстань у 13 разів більша, ніж до Місяця, тому ризику зіткнення не було.

Розмір небесного тіла може дорівнювати шести футбольним полям.

Скрін відео

Скрін відео

Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано відео польоту і подальшої траєкторії астероїда OR2 1998 навколо Землі.

NASA має намір готуватися нанести кінетичний удар по астероїду Didymos B для перевірки можливості запобігання можливим катастрофам у майбутньому.