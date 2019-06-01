Водій заснув: автобус з українцями протаранив вантажівку в Словаччині. Відео ДТП

У Словаччині в п'ятницю, 31 травня, український автобус із десятьма пасажирами зіткнувся з вантажівкою.

Ніхто з учасників аварії не отримав серйозних травм, передає mukachevo.net (щоб подивитися момент ДТП на відео, поскрольте новину вниз).

За попередніми даними, інцидент спровокував водій автобуса, який виїхав на зустрічну смугу, де й зачепив вантажний автомобіль.

ДТП з українцями в Словаччині Скрін відео

Причиною події поліція Словаччини вважає втому водія, який заснув за кермом.

Після того, що сталося, тунель Браніско був перекритий на сім годину, щоб відвантажити залізні панелі, які перевозила вантажівка.

ДТП з українцями в Словаччині mukachevo.net

ДТП з українцями в Словаччині mukachevo.net

ДТП з українцями в Словаччині mukachevo.net

ДТП з українцями в Словаччині mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Одеській області лоб у лоб зіткнулися "Газель" і Toyota. У результаті загинули чотири людини. Аварія сталася через те, що водій Toyota виїхав на зустрічну смугу.

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