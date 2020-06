Водій із українським ім'ям "в'їхав" на бензовозі в натовп демонстрантів у США. Фото і відео

У Міннеаполісі (штат Мінесота), де тривають протести проти поліції через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, автоцистерна на великій швидкості намагалася проїхати крізь натовп демонстрантів, які заблокували рух.

Водієм виявився чоловік із українським іменем. Відео інциденту, знятого камерою спостереження, було оприлюднено у місцевих соцмережах, тоді як ЗМІ опублікували й фото чоловіка (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що протестувальники спершу стали розбігатися від вантажівки-бензовоза. Однак інші перегородили їй дорогу, тому водій зупинився.

Агентство Reuters пише, що ніхто з учасників заворушень внаслідок інциденту не постраждав. Хоча натовп побив водія автоцистерни, а опісля його заарештувала поліція.

За даними телеканалу KSTP, затриманим виявився чоловік на ім'я Богдан Вечірко. Його взяли під арешт без права виходу під заставу.

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT