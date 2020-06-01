Водій із українським ім'ям "в'їхав" на бензовозі в натовп демонстрантів у США. Фото і відео

У Міннеаполісі (штат Мінесота), де тривають протести проти поліції через смерть афроамериканця Джорджа Флойда, автоцистерна на великій швидкості намагалася проїхати крізь натовп демонстрантів, які заблокували рух.

Водієм виявився чоловік із українським іменем. Відео інциденту, знятого камерою спостереження, було оприлюднено у місцевих соцмережах, тоді як ЗМІ опублікували й фото чоловіка (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що протестувальники спершу стали розбігатися від вантажівки-бензовоза. Однак інші перегородили їй дорогу, тому водій зупинився.

У США бензовоз "в'їхав" у натовп демонстрантів kstp.com

Агентство Reuters пише, що ніхто з учасників заворушень внаслідок інциденту не постраждав. Хоча натовп побив водія автоцистерни, а опісля його заарештувала поліція.

У США бензовоз "в'їхав" у натовп демонстрантів kstp.com

За даними телеканалу KSTP, затриманим виявився чоловік на ім'я Богдан Вечірко. Його взяли під арешт без права виходу під заставу.

У США бензовоз "в'їхав" у натовп демонстрантів, водія побили kstp.com

У США бензовоз "в'їхав" у натовп демонстрантів, водія побили kstp.com

У США бензовоз "в'їхав" у натовп демонстрантів, водія побили kstp.com

Заарештований у США Богдан Вечірко kstp.com

У США бензовоз "в’їхав" у натовп демонстрантів kstp.com

Заворушення у США kstp.com

Заворушення у США kstp.com

A tanker truck drove into a throng of protesters on a closed interstate near Minneapolis. The driver was pulled from his rig and beaten https://t.co/4LLbkxtgIL pic.twitter.com/oJjgZ79mvT — Reuters (@Reuters) June 1, 2020

A tanker on 35W bridge drove on during #GeorgeFloyd protest in Minneapolis @kstp pic.twitter.com/i5XLlxNAoE — Eric Chaloux (@EChalouxKSTP) May 31, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США протести через вбивство Джорджа Флойда переросли в безлади в центрі Вашингтона. Парк Лафаєт за декілька кварталів від Білого дому охопили пожежі, а поліція застосувала до мітингувальників сльозоточивий і перцевий газ.

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