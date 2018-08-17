Водій дав свідчення: опубліковані "неймовірні" деталі вбивства росіян у ЦАР

Родичі та колеги загиблих у ЦАР російських журналістів Олександра Расторгуєва, Орхана Джемаля і Кирила Радченка не вірять у версію пограбування, і вважають, що вбивство було сплановане і пов'язане з підготовкою фільму про видобуток корисних копалин в країні структурами наближеного до Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина.

Російське видання "Новая газета" розповіло про нові деталі події у Центральній Африці. Зокрема журналісти отримали стенограму нібито свідчень водія росіян Бенвеню Ндувокеми, яка розкрила "неймовірні подробиці".

Зазначається, що у "Центрі управління розслідуваннями", від якого Расторгуєв, Джемаль і Радченко вирушили у відрядження, розповіли, що ідея майбутнього фільму полягала в дослідженні комерційних інтересів структур Пригожина у Сирії. Журналісти під час зустрічі з Кирилом Романовським, військовим кореспондентом РІА ФАН, до якого вони звернулися по допомогу, не хотіли розповідати йому свої плани.

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Джемаль, Растогуев і Радченко

"Розмова спочатку був напруженою. Ми ж розуміли, звідки він, а він - звідки ми. Романовський в якийсь момент сказав нам: "На війну захотіли?" Ми відповіли досить загально, що хочемо знімати про приватні армії у Сирії і тощо. Було незрозуміло, як він взагалі поставиться до нашої ідеї, але поступово він розумів, куди ми хилимо. І ми сказали, що хочемо знімати кіно про його шефа. Він дуже здивувався, але сказав, що готовий допомагати", - згадував один з учасників зустрічі.

За його словами, Романовського рекомендувала близька знайома Расторгуєва і тому йому, мовляв, можна було вірити.

Про свої переміщення і плани Расторгуєв, Джемаль і Радченко повідомляли московську редакцію у спеціально створеному чаті.

Так, у день прибуття з Касабланки журналісти написали, що нарешті зустрілися з водієм Бенвеню Ндувокемою і купили місцеві сім-карти. Пізніше додали, що водій погано говорить англійською, і що поїздку до Бамбарі плануватимуть на 30 липня, понеділок, а поки з'їздять на могилу імператора-людожера Жана-Біделя Бокасса в його резиденцію Беренго у 65 км від столиці Бангі.

Водночас вся хронологія поїздок росіян розходиться з тим, що каже Ндувокема.

За матеріалами розслідування Palmares Centrafrique витікає, що в резиденцію Бокасса знімальну групу возив таксист на ім'я Симеон Нгуєкуду.

На свідчення водія Ндувокеми спирається і місцева влада, працівники місії ООН у ЦАР і МЗС РФ. Власне розслідування веде і Слідчий комітет Росії. За інформацією видання за розслідуванням вбивства і стоять найняті Михайлом Ходорковським французькі фахівці з безпеки.

За словами водія, на блокпосту бійці республіканської армії застерігали росіян від поїздки до фінальної точки маршруту - до Бамбарі, в околицях якого ведеться видобуток золота, алмазів і урану, у вечірній час, порадивши переночувати в Сібю.

У стенограмі Ндувокема стверджує, що росіяни погодилися на ночівлю, однак вирушили на автобусну станцію, де довго говорили з кимось по телефону російською. Пізніше вони нібито наказали йому заводити машину і їхати в поселення, розташоване по інший бік від Бамбарі. Дорогий двоє журналістів одягли військові головні убори і дістали пістолети.

Зазначається, що о 21:50 пікап зупинили п'ятеро озброєних людей. Вони наказали всім вийти з машини. Кольору шкіри нападників Ндувокема не називає.

"Я не був у місці скоєння вбивства. Убивці відвели мене убік і зв'язали руки і ноги. До рота встромили кляп, а трьох журналістів відвели в кущі. Від того місця, де я перебував, я чув розмову між вбивцями і журналістами. З певного моменту розмова йшла на підвищених тонах, і тоді я почув перший постріл. Через п'ять хвилин я почув другий постріл", - розповідає водій.

Він вважає, що третього журналіста зарізали, бо поруч з тілом був ніж. Уся розмова з нападниками тривала нібито 25 хвилин.

"Потім вони підійшли до мене і сильно побили. Отримав травми голови і лівого ока. Потім вони забрали все, що було у журналістів. Камери, блокноти, гроші та інші речі в сумках. Тільки залишили зброю, яка лежала в машині", - розповів Ндувокема.

Криміналісти оцінили поранення на тілах журналістів і виявили сліди удушення на тілі Кирила Радченко і удару тупим предметом в область шиї. На тілі Олександра Расторгуєва виявили три рівних кульових отвори в області серця, які можливо залишилися в результаті пострілу. А вже під час розтину в Москві на тілі Орхана Джемаля знайшли чотири кульові отвори.

"Версія з пограбуванням виявилася не дуже правдоподібною. Зараз кажуть, ніби знімальна група - зовсім не журналісти, а озброєні агенти, які з'ясовують стосунки зі своїми співвітчизниками", - кажуть у "Центрі управління розслідуваннями".

Зазначається, що стенограму свідчень Ндувокеми поширює африканський редактор місцевого видання Palmares Centrafrique на ім'я Сен-Реджіс Зоумірі. Він пропонує купити її та інші матеріали за суму від 500 до 1000 євро. Також людина нібито має файл на три сторінки з подробицями розслідування.

Один з французьких журналістів, які працюють останні кілька місяців у ЦАР, анонімно повідомив, що Сен-Реджіс Зоумірі є високопоставленим працівником республіканської розвідки і координує інформаційні потоки в інтересах свого уряду.

"Оскільки уряд ЦАР останнім часом дружить з Москвою, то можна зрозуміти, в чиїх інтересах займається дезінформацією Зоумірі. Втім, робить він це не дуже професійно, тому назвати його фейки якісними можна", - впевнений журналіст.

За словами іншого представника медіа в ЦАР, у республіці немає жодного незалежного професійного медіа, всі випускають замовні матеріали. Редакційна політика навіть проурядового видання може змінитися і стати опозиційною залежно від того, скільки замовник готовий заплатити за матеріал.

"Цим раніше користувалася Франція. Але потім вона втратила контроль над ЦАР, і на її місце несподівано прийшла Росія, виявляє інтерес Китай. Вони точно так само тепер підкуповують і місцевих чиновників, і медіаресурси", - пояснив французький журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у справі про вбивство росіян у ЦАР з'явився несподіваний нюанс.