МоваЯзык
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

''Вмирають від обморожень!'' На КремльТБ заявили про ''холодний мор'' в Україні без російського газу

8.3тЧитати матеріал російською

Скандальна кремлівська пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що в Україні через переохолодження масово вмирають люди.

За її словами, це нібито відбувається через відмову від російського газу. Безглуздий страхітливий фейк одіозна ведуча озвучила в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабеєва

Ольга Скабеєва

Скріншот відео

"В Україні приказка на зло мамі відморожу вуха заграла новими, напевно, фарбами. А нові тарифи на тепло від МВФ прирекли Україну на тотальне замерзання. Тільки цієї зими від обморожень і переохолоджень померли, лише вдумайтеся, 64 людини! Більше тисячі людей, і це теж офіційна українська статистика, постраждали!" — із вдаваною стурбованістю оголосила Скабеєва.

Мороз

Мороз

Pixabay

Новини
''Війна'' за газ із Росією: Україна силою забрала у ''Газпрому'' частину боргу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Скабеєва заявляла, що затримка початку опалювального сезону в деяких містах України нібито була пов'язана з відмовою від газу з країни-агресора, а не з борговими розбірками "Нафтогазу України" і регіональних теплозабезпечувальних підприємств. Крім того, вона страхітливо назвала ситуацію в Україні тотальним колапсом.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
44
Коментарі
69
50
Смішно
2
Цікаво
3
Сумно
19
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Makc Махов, иди "цензору" предъявляй
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
"цензор" тоже пишет о том что "За месяц в Украине насмерть замерзли 64 человека" https://m.censor.net.ua/news/3105697/za_mesyats_v_ukraine_nasmert_zamerzli_64_cheloveka_minzdrav
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Makc Махов
Makc Махов
Зееленфройнд Викентий, кацапье валежником Украину не обеспечивает! Бяда! Люди от Мороза спят в супермаркетах на полках! 😜😃🤣🇷🇺🖕🖕🐐🐷
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
ващето об этом говорят многие украинские СМИ. в том числе Украинская Правда https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/01/10/7203397/
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 3 ответов | показать все
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Makc Махов, а кто же еще про Украину думать будет? ты? так ты не умеешь, амеры? так они думают сколько с вас еще можно шкур содрать? ЕС? те думают как еще вас можно в долги загнать. остается только россиянам об Украине думать! потому что когда Украина к России присоединится, нам все то, что бандеровцы нагадили, разгребать.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Makc Махов
Makc Махов
Зееленфройнд Викентий, Путин Хуйло Кацапстан 🇷🇺💩 раздаёт, а они про Украину думают! Ебанутые кацапы, ой ебанутые! 🐷🐐🖕🇷🇺🤣😃😜
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги