''Вмирають від обморожень!'' На КремльТБ заявили про ''холодний мор'' в Україні без російського газу

Скандальна кремлівська пропагандистка Ольга Скабеєва заявила, що в Україні через переохолодження масово вмирають люди.

За її словами, це нібито відбувається через відмову від російського газу. Безглуздий страхітливий фейк одіозна ведуча озвучила в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Скабеєва Скріншот відео

"В Україні приказка на зло мамі відморожу вуха заграла новими, напевно, фарбами. А нові тарифи на тепло від МВФ прирекли Україну на тотальне замерзання. Тільки цієї зими від обморожень і переохолоджень померли, лише вдумайтеся, 64 людини! Більше тисячі людей, і це теж офіційна українська статистика, постраждали!" — із вдаваною стурбованістю оголосила Скабеєва.

Мороз Pixabay

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді Скабеєва заявляла, що затримка початку опалювального сезону в деяких містах України нібито була пов'язана з відмовою від газу з країни-агресора, а не з борговими розбірками "Нафтогазу України" і регіональних теплозабезпечувальних підприємств. Крім того, вона страхітливо назвала ситуацію в Україні тотальним колапсом.