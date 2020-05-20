Вмирають у 3,5 рази частіше: вчені назвали групу ризику при COVID-19

У 31,4% загиблих був цукровий діабет другого типу, а у 1,5% – першого.

Для цього вони перевірили 23 804 випадки смерті від коронавірусу.

Британські вчені встановили, що люди з цукровим діабетом частіше вмирають від COVID-19.

Люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19. Смертність у пацієнтів із другим типом діабету в два рази вища, а з першим – у 3,5.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, дослідження провели британські вчені з NHS і Imperial College London. Вони перевірили 23 804 випадки смерті від COVID-19 і виявили, що у 31,4% загиблих був цукровий діабет другого типу, а у 1,5% – першого. Так, вони прийшли до висновку про ризики хвороби для людей із підвищеним рівнем цукру в крові.

Крім цього, дослідження показало, якщо пацієнт із цукровим діабетом 2 типу страждає ожирінням, то смертельний ризик збільшується ще в два рази.

Люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19 DailyMail

"Це дослідження показує ступінь ризику смерті від COVID-19 для людей із діабетом двох типів. Також важливо, що більш високий рівень глюкози в крові й ожиріння теж збільшують ризики", – заявив професор Джонатан Валабхджі сказав:

Зараз уряд Британії вивчає результати дослідження, щоб застосувати їх під час зняття карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чоловіків у два рази більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!