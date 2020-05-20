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20 травня • оновлено в 18:11
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Вмирають у 3,5 рази частіше: вчені назвали групу ризику при COVID-19

  • Британські вчені встановили, що люди з цукровим діабетом частіше вмирають від COVID-19.

  • Для цього вони перевірили 23 804 випадки смерті від коронавірусу.

  • У 31,4% загиблих був цукровий діабет другого типу, а у 1,5% – першого.

2.2т
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Люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19. Смертність у пацієнтів із другим типом діабету в два рази вища, а з першим – у 3,5.

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Як повідомляє DailyMail, дослідження провели британські вчені з NHS і Imperial College London. Вони перевірили 23 804 випадки смерті від COVID-19 і виявили, що у 31,4% загиблих був цукровий діабет другого типу, а у 1,5% – першого. Так, вони прийшли до висновку про ризики хвороби для людей із підвищеним рівнем цукру в крові.

Крім цього, дослідження показало, якщо пацієнт із цукровим діабетом 2 типу страждає ожирінням, то смертельний ризик збільшується ще в два рази.

Люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19

Люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19

DailyMail

"Це дослідження показує ступінь ризику смерті від COVID-19 для людей із діабетом двох типів. Також важливо, що більш високий рівень глюкози в крові й ожиріння теж збільшують ризики", – заявив професор Джонатан Валабхджі сказав:

Зараз уряд Британії вивчає результати дослідження, щоб застосувати їх під час зняття карантинних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чоловіків у два рази більше шансів померти від COVID-19, ніж у жінок.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
вірус
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