Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні COVID-19

Французькі вчені встановили, що кожен десятий пацієнт з COVID-19 і цукровим діабетом помирає протягом тижня після госпіталізації.

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Як повідомляє DailyMail, в дослідженні перевірили 1 300 діабетиків з COVID-19. Результати показали, що майже третина з них через тиждень або вмирали, або вимагали підключення до апарату ШВЛ.

З огляду на, що більшість людей потрапили до лікарні на 5-7 день після зараження, вчені вирахували, що кожен десятий гинув до кінця другого тижня боротьби з хворобою. У той же час, кожен п'ятий був підключений до ШВЛ.

Вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні COVID-19

Також медики в черговий раз нагадали: зайва вага і наявність цукрового діабету є одними з умов високого ризику розвитку важкої форми COVID-19. За словами професора геронтології з Оксфордського університету з Сари Харпер, портрет найбільш ризикує людини виглядає так:

"Це чоловік старше 70 років з надлишковою вагою та цукровим діабетом", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19. Смертність у пацієнтів з другим типом діабету в два рази вище, а з першим – в 3,5.

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