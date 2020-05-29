Головна Новини
29 травня • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Вмирають до кінця другого тижня: вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні COVID-19

8.5т
Читати матеріал російською

Французькі вчені встановили, що кожен десятий пацієнт з COVID-19 і цукровим діабетом помирає протягом тижня після госпіталізації.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє DailyMail, в дослідженні перевірили 1 300 діабетиків з COVID-19. Результати показали, що майже третина з них через тиждень або вмирали, або вимагали підключення до апарату ШВЛ.

З огляду на, що більшість людей потрапили до лікарні на 5-7 день після зараження, вчені вирахували, що кожен десятий гинув до кінця другого тижня боротьби з хворобою. У той же час, кожен п'ятий був підключений до ШВЛ.

Вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні COVID-19

Вчені з Франції назвали групу ризику при захворюванні COVID-19

Також медики в черговий раз нагадали: зайва вага і наявність цукрового діабету є одними з умов високого ризику розвитку важкої форми COVID-19. За словами професора геронтології з Оксфордського університету з Сари Харпер, портрет найбільш ризикує людини виглядає так:

"Це чоловік старше 70 років з надлишковою вагою та цукровим діабетом", – розповіла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, люди з цукровим діабетом мають набагато більше ризиків померти від COVID-19. Смертність у пацієнтів з другим типом діабету в два рази вище, а з першим – в 3,5.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Місце
Франція
Тег
вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 811.

    Вилікувалися: 8934. Померли: 679.

  • У світі захворіли понад 5,9 млн осіб, загинули – більше 362 тисяч.

  • У Китаї зізналися, що коронавірус пішов не з ринку Уханя і тварини тут ні при чому.

  • Лікарі попередили про сім видів висипу, які викликає коронавірус.

  • Американські вчені встановили, що препарат, який використовують для лікування дітей, допомагає в 90% випадків COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги