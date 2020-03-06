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7 березня • оновлено в 01:54
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Влітку коронавірус не перестане поширюватися - ВООЗ

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У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що літня пора року не сповільнить поширення коронавірусу COVID-2019.

З такою заявою 6 березня виступив виконавчий директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я Майкл Райан, передає "Інтерфакс-Україна". Про те, що спека може стати союзником у боротьбі з вірусом говорив італійський професор.

Спека не допоможе: у ВООЗ розвінчали надію на порятунок від коронавірусу

"Нам поки не відомо, якою буде активність і динаміка вірусу в різних кліматичних умовах. Ми повинні визнати, що вірус може зберегти здатність поширюватися", – сказав Райан на пресконференції.

Він назвав "хибною надією" припущення про те, що COVID-2019 просто зникне влітку.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, рада Європейського Союзу з охорони здоров'я констатувала, що ситуація з коронавірусом погіршується і його поширення буде ще масштабнішим.

Водночас кількість заражених смертельним вірусом перевищило 100 тисяч осіб по всьому світу.

Нагадаємо, професор кафедри глобальної охорони здоров'я в Римському католицькому університеті Стефано Велла заявив, що спека може стати вирішенням проблеми з коронавірусом. Він навів у приклад Африку, де випадки захворювання не є тривожною тенденцією.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Швейцарія Женева
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