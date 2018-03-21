Влаштував допит: Трамп розлючений витоком про привітання Путіна

Президент США Дональд Трамп шукає у своєму апараті тих співробітників, які передали ЗМІ інформацію про рекомендації не вітати Володимира Путіна з перемогою на виборах у Росії.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерело, близьке до президента, американський лідер також жахливо розлючений через те, що в ЗМІ швидко просочилася ця інформація.

У вівторок увечері він запитував своїх помічників і зовнішніх консультантів про те, хто на їхню думку, причетний до витоку інформації.

Зазначається, що лише невелика група співробітників має доступ до цих матеріалів і могла знати, що було написано в інформаційних інструкціях щодо дзвінка Путіну.

РІА Новини

Глава апарату Джон Келлі також обурений тим, що конфіденційний брифінг президента набув розголосу.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Трамп не послухав попереджень своїх радників із питань національної безпеки, які рекомендували йому не вітати Путіна з перемогою на виборах.