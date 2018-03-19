Влаштували переворот на Україні! Російська журналістка розповіла, як Путін налякав таксиста

У Росії на тлі президентських виборів триває антиамериканська істерія та зомбування громадян.

Про подібний випадок на своїй сторінці в Facebook написала російський журналіст Олена Риковцева.

"Вночі їду в таксі з водієм, у якого дивне ім'я - Насімжон. Я дивлюся по своєму телефону ефір Соловйова. Студія висловлює найтепліші, найвідданіші почуття переможцю цих перегонів. Разом зі мною всю цю красу мовчки слухає мій Насімжон. В якийсь момент під напором почуттів виступаючих він висловлює свої", - написала вона.

"Я сьогодні так злякався! Я забив в Яндекс: скільки отримав Путін по Москві? А там написано: у нього 11 відсотків, а у Грудініна 73! Я злякався! Тому що така обстановка в світі що куди без Путіна, дивіться, що навколо нас робиться, та ж Англія, Америка, хто з ними може ще впорається!" - турбується водій.

На питання Риковцевої, навіщо справлятися з Америкою у таксиста вже була готова відповідь.

"Вони мріють нас розірвати. Вони всіх вбивають. Вони всіх захоплюють і вбивають. Ірак, Афганістан. Вони влаштували переворот на Україні!" - видав Насімжон.

При цьому в своїх переконаннях він посилається на розповіді пасажирів.

"Мені пасажири розповідають! І ще американці всіх вважають дурними! Мій друг вірменин. Він уже 20 років живе в Америці. Він каже, що там в підручниках написано, що американці розумні, а всі інші дурні. А Путін - він зробив так, що нас всі бояться!" - підкреслив таксист.

У підсумку, на думку Насімжона, все для росіян закінчилося хепі-ендом.

"Так! Я повірив! І тому я злякався. Але потім я включив радіо Бізнес FM. І виявилося, що все навпаки. Що це у Путіна 73, а у Грудініна 11. І тепер у нас все буде добре. Путінські друзі вже накралися. А прийшли б нові - і все спочатку", - закінчила його розповідь журналіст.

Як повідомляв "Обозреватель", за підсумками підрахунку 99,65% протоколів дільничних виборчих комісій за Путіна проголосували 76,66% виборців (майже 56 мільйонів голосів).