Влада Швейцарії заявила, що зупинила епідемію COVID-19 в країні

У Швейцарії заявили, що змогли зупинити поширення COVID-19.

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Про це сказала голова Національної Ради Федеральних Зборів Швейцарії Ізабель Море, передає Інтерфакс. За її словами, країна повертається до нормального життя, а хвороба майже не поширюється.

"Вірус більше практично не поширюється в нашій країні. Я хочу висловити впевненість в майбутньому і в необхідності якнайшвидшого повернення до колишнього життя", – призводять швейцарські ЗМІ слова Море.

Влада Швейцарії заявили, що зупинили епідемію COVID-19 в країні

Вона також додала, що країна поетапно повертає звичне життя громадян, а парламент тепер буде займатися економічним і соціальним кризою. 6 червня Швейцарія перейде до останнього етапу зняття карантинних обмежень і дозволить проведення розважальних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка розповіла про парадокси карантину в Швейцарії.