Принци, королеви і президенти: кого зі світових лідерів вже наздогнав COVID-19

Кількість хворих коронавірусною інфекцією в світі становить вже понад 12 млн осіб, більше півмільйона тих, що заразилися, померли. За даними ВООЗ, пандемія продовжує прискорюватися, і більшості країн поки не вдалося взяти ситуацію під контроль.

Вірус атакує абсолютно всіх людей незалежно від віку, статі, стану здоров'я або статусу. По всьому світу хворіють політики, міністри і навіть президенти. Хто з них вже переніс небезпечний вірус, а хто хворіє і зараз – дізнавався OBOZREVATEL .

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Борис Джонсон

Борис Джонсон став одним з перших світових лідерів, який заразився коронавірусів. Прем'єр сам повідомив про це в своєму Twitter 27 березня. Глава британського уряду тоді зазначив, що відчуває легкі симптоми: температуру та постійний кашель.

Однак, через тиждень зі стояння Джонсона погіршився, його госпіталізували в лікарню, а 7 квітня стало відомо, що прем'єр перебуває в реанімації і отримує кисневу підтримку. На щастя, вже 12 квітня він був виписаний з лікарні. До кінця місяця він проходив реабілітацію в заміській резиденції британського уряду.

Але, що найцікавіше в цій історії 2 травня у Джонсона народився син, якого назвали на честь двох лікарів, які лікували главу британського уряду.

Князь Монако Альберт II

Князь Альберт II

Першим підтвердженим хворим серед лідерів країн світу став Альберт II. Діагноз у князя підтвердився 17 березня.

Описуючи свій стан, монарх розповідав, що воно схоже на грип, у нього була невисока температура і кашель. Лікування Альберт II проходив будинку, з медикаментів приймав тільки парацетамол і вітаміни для зміцнення імунітету.

Офіційно Альберт II оговтався від коронавируса і завершив свій період самоізоляції 1 квітня.

Принц Уельський Чарльз

Принц Чарльз

Син королеви Великобританії Єлизавети II заразився COVID-19 24 березня. Ймовірно, вірус він підхопив від князя Монако, так як зустрічався з ним за тиждень до його підтвердженого діагнозу. Однак офіційно повідомлялося, що у принца останнім часом було багато зустрічей, і точно встановити від кого він міг заразитися не представлялося можливим.

Тоді в королівській резиденції Кларенс-хаус розповіли, що у принца з'явилися легкі симптоми, але в іншому він залишається в силі. Разом з герцогинею Корнуольською Каміллою вони пішли на самоізоляцію.

Після того, як всі дізналися про хворобу Чарльза, природно британці занепокоїлися про здоров'я своєї королеви Єлизавети II. Але, на щастя, хвороба обійшла її стороною, хоча вона все ж самоізолювався в Віндзорському замку на всякий випадок.

Чарльз оговтався від коронавірусу буквально через тиждень.

Принцеса Марія Тереза, Іспанія

Коли заразилася сестра іспанського короля Філіпа VI невідомо, однак 29 березня її молодший брат, принц Сикст Генріх Бурбон-Парми повідомив про смерть своєї 86-річної родички від коронавірусу.

Марія Тереза стала першою жертва пандемії COVID-19 серед представників монарших родів Європи.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян

Нікол Пашинян

Позитивний тест на коронавірус вірменський прем'єр отримав 30 травня, про що політик повідомив на свій день народження, 1 червня.

За словами вірменського прем'єра, коронавірусом заразилася також вся його сім'я. Він допустив, що зараження відбулося під час однієї з нарад. У одного з офіціантів, обслуговуючого захід, також виявили COVID-19

На час хвороби Пашинян продовжував працювати з дому. Вже через тиждень, 8 червня, політик повідомив, що і він, і його сім'я одужали.

Президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес

Про свою хворобу Ернандес повідомив по телебаченню 17 червня. Діагноз поставили також його дружині і двом помічникам.

51-річного главу держави довелося госпіталізувати через пневмонію. При цьому сам він говорив, що відчуває себе нормально.

2 липня Ернандеса виписали з лікарні.

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв

Нурсултан Назарбаєв

Повідомлення про хворобу Назарбаєва надійшло 18 червня. У його прес-службі розповіли, що приводу для занепокоєння про стан Єлбаси (лідер нації, – Ред.) немає. Свої обов'язки експрезидент виконував з дому.

Захворювання Назарбаєв переніс безсимптомно, а 2 липня, за тиждень до свого 80-річчя, стало відомо, що він видужав. Єлбаси подякував за роботу лікарів, і заявив, що подолати хворобу зміг тільки завдяки їхнім рекомендаціям.

"Разом зі своїм народом я відчув всю тяжкість цієї хвороби і хотів би побажати всім, хто зараз знаходиться на лікуванні, терпіння, мужності і якнайшвидшого одужання", - сказано у зверненні.

Незважаючи на негативний ПЛР-тест, Назарбаєв продовжує знаходиться на самоізоляції ще якийсь час.

Президент Бразилії Жаір Болсонару

Жаір Болсонару

Історія хвороби бразильського лідера тягнулася ще з березня, тоді ЗМІ часто публікували новина про ймовірне зараження президента. Болсонару неодноразово заперечував серйозність коронавірусу і вважав, що він не небезпечніше застуди.

У квітні президент виходив на мітинг в столиці країни за скасування карантинних обмежень, принципово не носив маску і закликав захопити Конгрес і Верховний Суд, які підтримували карантин.

У вівторок, 7 липня, Болсонару повідомив, що захворів коронавірусом. При цьому про свій стан він вирішив повідомити пресу особисто, за що тепер на нього збираються подати в суд.

"Не дивлячись на те що він знав, що заражений COVID-19, президент Жаір Болсонару продовжив діяти злочинним чином і піддавати ризику життя інших людей ... Зіткнувшись з такою ситуацією, ABI подає до Верховного суду на президента", - йдеться в заяві, опублікованій на сайті Бразильської асоціації преси (ABI).

Спікер парламенту Венесуели Діосдадо Кабельо і в.о. президента Болівії Жанін Аньєс

Про обоє випадків зараження лідерів країн Південної Америки стало відомо 10 липня. Повідомляється, що і Кабельо і Аньєс відчувають себе добре, і продовжують працювати дистанційно.

Зулуська королева Нолоісо Санділе в ПАР

В той же день, 10 липня, з'явилося повідомлення про смерть африканської королеви від COVID-19.

Нолоісо вдова покійного короля Макшобха Санділе і доводилася сестрою нинішньому монарху народу зулу гудвілу Звелітіні, і виконувала обов'язки регента.

Коли і де заразилася африканська королева невідомо.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков і прем'єр міністр РФ Михайло Мішустін

Дмитро Пєсков і Михайло Мішустін

Протягом двох тижнів коронавірус виявили і у наближених до російського президента Володимира Путіна чиновників.

Про свою хворобу Мушустін дізнався 30 квітня, після чого заявив, що йде на самоізоляцію. Лікування він проходив в одному з медичних закладів РФ, з якого був виписаний 19 травня.

Пєсков повідомив про позитивний тест на COVID-19 12 травня, разом з дружиною Тетяною Навкою він був госпіталізований в лікарню з двосторонньою пневмонією.

Пізніше прес-секретар Путіна розповідав, що коронавірус по відчуттях можна порівняти з грипом: "Грип, ламає. Абсолютно незвичайне відчуття, коли ти втрачаєш нюх і смак. Полуницю від курки неможливо відрізнити".

Вже 21 травня чиновник пішов на поправку, а 25 був виписаний з лікарні.

При цьому сам Путін ще в березні пішов на самоізоляцію, вперше порушивши режим лише 9 травня, коли возлогается квіти до могили Невідомого солдата. Вдруге глава Кремля з'явився на людях вже 12 червня на День Росії.

Міністр оборони Сербії Олександр Вулін

Позитивний тест на коронавірусну інфекцію сербський міністр отримав через три дні після відвідування параду до Дня перемоги, який проходив в Москві 24 червня.

У прес-службі Міноборони повідомили, що Вулін відчуває себе добре, і у немає ніяких симптомів інфекції COVID-19.