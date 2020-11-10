"Влада" Нагірного Карабаху визнала, що втратила б всю територію за кілька днів
Так званий президент невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки"Араїк Арутюнян заявив, що був змушений піти на припинення боїв, оскільки в іншому випадку втратив би всю територію регіону.
Таке зізнання він зробив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що нібито вирішив зберегти за Вірменією хоча б частину окупованих земель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми втратили Фізулі, Джабраїл, Кубатли, Зангелан, Гадрутський район в основному, частини Мартунінського і Аскеранського районів, і, найголовніше, Шушу. Бої йшли вже на підступах до Степанакерта, на відстані двох-трьох кілометрів. Якби бойові дії продовжилися в тому ж темпі, протягом днів ми втратили б весь "Арцах", – виправдався Арутюнян.
Він також додав, що до контроль над стратегічним місто Шуша повністю перейшов Азербайджану ще 7 листопада.
"Сперечалися, в наших чи руках Шуша чи ні, але основний контроль над ним ми втратили з 5 листопада, а повністю – з 7 листопада. Нам не хотілося вірити, що втрачаємо повністю батьківщину і неможливо воювати наявними людськими ресурсами і технікою", – сказав "глава НКР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в невизнаному Нагірному Карабасі.
Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі буде працювати спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські і турецькі військовослужбовці.
У Вірменії опозиційні фракції спробували скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання ухваленого щодо Нагірного Карабаху тристороннього рішення.
Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.