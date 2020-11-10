"Влада" Нагірного Карабаху визнала, що втратила б всю територію за кілька днів

Так званий президент невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки"Араїк Арутюнян заявив, що був змушений піти на припинення боїв, оскільки в іншому випадку втратив би всю територію регіону.

Таке зізнання він зробив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що нібито вирішив зберегти за Вірменією хоча б частину окупованих земель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми втратили Фізулі, Джабраїл, Кубатли, Зангелан, Гадрутський район в основному, частини Мартунінського і Аскеранського районів, і, найголовніше, Шушу. Бої йшли вже на підступах до Степанакерта, на відстані двох-трьох кілометрів. Якби бойові дії продовжилися в тому ж темпі, протягом днів ми втратили б весь "Арцах", – виправдався Арутюнян.

Він також додав, що до контроль над стратегічним місто Шуша повністю перейшов Азербайджану ще 7 листопада.

"Сперечалися, в наших чи руках Шуша чи ні, але основний контроль над ним ми втратили з 5 листопада, а повністю – з 7 листопада. Нам не хотілося вірити, що втрачаємо повністю батьківщину і неможливо воювати наявними людськими ресурсами і технікою", – сказав "глава НКР".

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