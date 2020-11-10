"Влада" Нагірного Карабаху визнала, що втратила б всю територію за кілька днів
9 листопада Азербайджан узяв під контроль 48 населених пунктів в Нагірному Карабасі
До цього було взяте велике місто Шуша, після чого "влада" невизнаної "НКР" визнала поразку
Араїк Арутюнян вважає, що до повної деокупації Карабаху йшов рахунок на дні
Так званий президент невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки"Араїк Арутюнян заявив, що був змушений піти на припинення боїв, оскільки в іншому випадку втратив би всю територію регіону.
Таке зізнання він зробив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook, підкресливши, що нібито вирішив зберегти за Вірменією хоча б частину окупованих земель (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми втратили Фізулі, Джабраїл, Кубатли, Зангелан, Гадрутський район в основному, частини Мартунінського і Аскеранського районів, і, найголовніше, Шушу. Бої йшли вже на підступах до Степанакерта, на відстані двох-трьох кілометрів. Якби бойові дії продовжилися в тому ж темпі, протягом днів ми втратили б весь "Арцах", – виправдався Арутюнян.
Він також додав, що до контроль над стратегічним місто Шуша повністю перейшов Азербайджану ще 7 листопада.
"Сперечалися, в наших чи руках Шуша чи ні, але основний контроль над ним ми втратили з 5 листопада, а повністю – з 7 листопада. Нам не хотілося вірити, що втрачаємо повністю батьківщину і неможливо воювати наявними людськими ресурсами і технікою", – сказав "глава НКР".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 листопада між Вірменією, Азербайджаном і Росією було підписано заяву про припинення бойових дій в невизнаному Нагірному Карабасі.
Згідно з документом, сторони конфлікту залишаються на нинішніх позиціях, але більша частина Нагірного Карабаху повертається Азербайджану.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв уточнив, що в Нагірному Карабасі буде працювати спільна миротворча місія, до якої увійдуть російські і турецькі військовослужбовці.
У Вірменії опозиційні фракції спробували скликати позачергове засідання парламенту для обговорення та можливого анулювання ухваленого щодо Нагірного Карабаху тристороннього рішення.
Детальніше про те, чиїм є Нагорний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Про те, в чому полягає суть конфлікту Вірменії та Азербайджану, – читайте за посиланням.